AYACUCHO: La Fiesta del Ternero reunió a 100.000 personas y ya se trabaja para la próxima edición

ZONALES





El presidente de la Asociación Civil organizadora de la Fiesta Nacional del Ternero realizó un balance tras la finalización de la 52° edición, destacando el éxito del evento, la gran convocatoria de público y los aspectos a mejorar de cara al futuro.





Uno de los puntos principales fue el movimiento masivo de visitantes, que según datos de la policía superó las 100.000 personas. En ese sentido, se remarcó que, pese a la magnitud del evento, no se registraron hechos graves, lo que permitió que tanto vecinos como turistas disfrutaran de la fiesta con normalidad en Ayacucho.





Gran convocatoria y factores del éxito





Desde la organización atribuyeron la gran concurrencia a varios factores:

Espectáculos musicales de primer nivel , con artistas reconocidos.

Las actividades en la chacra municipal, especialmente las destrezas criollas.

La participación de propuestas innovadoras como el streaming.

La cobertura de medios nacionales, como C5N y A24.

Las condiciones climáticas favorables durante toda la semana.





Además, se destacó el impacto del streaming, que permitió que la fiesta fuera seguida incluso desde el exterior, ampliando su alcance y posicionamiento.





Impacto económico y organización





El evento implicó una inversión cercana a los mil millones de pesos, lo que obliga a la organización a generar recursos a través de distintas vías como rifas, espectáculos y aportes.





También se resaltó el buen resultado del remate de terneros, con más de 5.000 animales comercializados, lo que dejó conformes a productores y consignatarias.





Aspectos a mejorar





Entre los principales desafíos señalados se encuentran:

Infraestructura en la chacra municipal , especialmente baños y provisión de agua.

Mayor regulación de vendedores ambulantes , en conjunto con el Municipio.

Reorganización de espacios comerciales , ante reclamos de comerciantes del centro.

Posibilidad de reincorporar actividades en zonas céntricas, articulando con vecinos y la Cámara de Comercio.





Organización futura





Finalmente, se confirmó que la próxima edición, la 53°, se realizará del 7 al 14 de marzo de 2027, buscando evitar la superposición con otras fiestas regionales.





El presidente remarcó que, más allá de los ajustes necesarios, la edición 2026 fue “un éxito rotundo”, consolidando a la Fiesta del Ternero como uno de los eventos más importantes de la región.





Con datos de Urgente Ayacucho