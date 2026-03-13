Caso María Cash: la Cámara de Casación rechazó el recurso del camionero Héctor Romero y la investigación seguirá abierta

La Cámara Federal de Casación Penal decidió rechazar el recurso de la defensa de Héctor Romero , el camionero investigado por la desaparición y presunto crimen de María Cash en Salta. De esta manera, la causa continuará activa y el acusado seguirá bajo sospecha en el expediente que se tramita desde 2011.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Javier Carbajo , Gustavo Hornos y Mariano Borinsky , no hizo lugar a la queja presentada por la defensa particular de Romero.

Los camaristas entendieron que la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que revocó el sobreseimiento de Romero no constituye una sentencia definitiva ni un auto que cierre el caso, por lo que el expediente debe seguir en curso.

El fallo de Casación, dictado este viernes, sostiene que la decisión apelada no cumple con los requisitos legales para ser revisada en esta instancia, ya que no pone fin a la acción penal ni impide el avance del proceso.

Los jueces también destacaron que la defensa no pudo demostrar un perjuicio actual que no pudiera repararse más adelante, descartando así el pedido de intervenir para frenar la investigación.

Por último, el Tribunal también resolvió imponer las costas a la defensa de Romero y dejó constancia de la reserva de caso federal, que habilita a la parte a recurrir eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia.

La desaparición de María Cash ocurrió el 8 de julio de 2011, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, en la localidad de General Güemes, al subir al camión conducido por Romero .

Desde ese momento, la joven diseñadora nunca volvió a ser vista y su paradero continúa sin resolverse. La causa, radicada en el Juzgado Federal N°2 de Salta, lleva más de 14 años sin una respuesta clara, con casi 20.000 fojas y decenas de cuerpos en el expediente .

En diciembre pasado, la Cámara Federal de Salta ya había revocado el sobreseimiento de Romero y ordenó que la investigación siga abierta. Los jueces Santiago French , Ernesto Sola Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas argumentaron que existen indicios suficientes que impiden desvincular al camionero del caso y que todavía quedan medidas de prueba pendientes.

El fallo sostuvo la teoría de la fiscalía, que advirtió sobre los falsos testimonios de personas que dijeron haber visto cuando Romero dejó a la mujer .

El expediente señala que Romero fue la última persona en estar con ella antes de su desaparición, que su relato tiene inconsistencias y que no existen testigos creíbles que confirmen la versión de que la joven bajó en la zona de la Difunta Correa .

La investigación transitó por tres jurisdicciones y acumuló cientos de denuncias y testimonios, estando marcada por pistas falsas, hipótesis de trata de personas y la intervención de testigos que luego fueron imputados por falso testimonio.

Entre las pruebas pendientes, el Ministerio Público Fiscal y la querella habían solicitado renovar los estudios de geolocalización y velocidad del camión, así como analizar el entorno laboral y familiar de Romero, donde se advirtieron conversaciones sospechosas y posibles maniobras para encubrir el hecho.

La Cámara de Salta también ordenó conformar una mesa técnica con peritos de Gendarmería y del Ministerio Público, y recomendó identificar a empleados del supermercado que participaron en la descarga del camión, verificar documentos del viaje y realizar nuevos rastrillajes en la zona de El Tunal, donde una denuncia anónima apuntó que podría haberse arrojado el cuerpo de la víctima.

El último intento de apartar a la jueza Mariela Giménez del caso, quien había alegado “violencia moral” tras la revocatoria de un sobreseimiento dictado por ella misma, también fue rechazado por la Cámara de Salta. El Tribunal consideró que la intervención previa de la magistrada no afecta su imparcialidad ni condiciona su función futura, y que apartarla solo sumaría más demoras.

Así las cosas, la causa María Cash sigue sin esclarecerse y la investigación continuará abierta con el camionero como principal sospechoso.

Fuente: Infobae