Caso $LIBRA: un peritaje detectó que Javier Milei cruzó mensajes con Novelli minutos antes y después del lanzamiento

Minutos antes del lanzamiento del criptoactivo $LIBRA , el presidente Javier Milei interactuó en al menos cinco ocasiones desde su teléfono personal con el teléfono de uno de los protagonistas de la operación, el lobista argentino Mauricio Novelli , según surge de los peritajes oficiales desarrollados sobre los dispositivos electrónicos de Novelli, confirmaron fuentes al tanto de ese material a LA NACION .

Los expertos informáticos detectaron que las comunicaciones se registraron en ambas direcciones; es decir, que Milei envió mensajes a Novelli, lo que dejó en evidencia un ida y vuelta fluido entre el jefe de Estado argentino y el lobista, que al momento del lanzamiento y colapso de $LIBRA se encontraba en Estados Unidos junto a su socio Manuel Terrones Godoy y al CEO de Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis .

Los hallazgos muestran que Novelli actuó como “nodo central” de las comunicaciones entre los impulsores del criptoactivo y quienes se encontraban en la Argentina. ¿Por qué? Porque también cruzó mensajes con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y así consta en el material que los peritos oficiales presentaron en el expediente judicial que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, semanas atrás, pero sólo trascendieron durante las últimas horas, cuando lo reveló el periodista Ariel Zak en la señal de cable C5N.

El peritaje refleja que el viernes 14 de febrero de 2024, Milei y Novelli registraron varias comunicaciones –en particular, chats de una plataforma digital, como WhatsApp-, una detrás de otra, alrededor de las 19.01, la hora exacta en que el Presidente posteó un mensaje en la red social X que contenía el “contrato” para adquirir $LIBRA, es decir un código de 44 números y letras mayúsculas y minúsculas .

Tras el estallido del escándalo, el Presidente afirmó en la primera entrevista televisiva que concedió para defender su actuación en el “caso $LIBRA” que él se había limitado a copiar ese “contrato” de Internet en su cuenta de X, pero expertos que declararon bajo juramento ante la comisión investigadora del Congreso confirmaron que ese “contrato” no estaba disponible en Internet a esa hora.

A esa entrevista, que el Presidente concedió al periodista Jony Viale, en el canal TN, y que registró la interrupción y corrección del asesor Santiago Caputo , aluden parte de los intercambios que recuperaron los expertos informáticos. Aparece que Milei le adelantó a Novelli que daría esa nota e intercambiaron ideas y sugerencias sobre qué responder y qué callar, indicaron las fuentes consultadas a LA NACION .

El peritaje de las comunicaciones refleja, además, que el intercambio entre Novelli y Milei se interrumpió tras unos minutos -que coinciden con el lanzamiento de $LIBRA-, pero que luego se retomaron, con el Presidente como impulsor de las interacciones, en coincidencia o correlación con el posterior colapso del criptoactivo, con miles de inversores perjudicados.

El análisis refleja, además, que Novelli no sólo se comunicó con Milei mientras se encontraba reunido con Hayden Davis y Terrones Godoy en un hotel de Dallas, sino que también interactuó con el CEO de Kip Protocol, el singapurense Julian Peh , quien se encontraba del otro lado del planeta.

El dato aporta verosimilitud a las declaraciones de Peh cuando lo contactó el diario estadounidense The New York Times, meses atrás. Afirmó que recibió una “llamada inesperada” de Novelli el 13 de febrero de 2025, un día antes de la salida de $LIBRA. Y que le anticipó que Davis lanzaría ese criptoactivo y que KIP Protocol podría distribuir los fondos entre las empresas beneficiarias. Aceptó, aunque no era su área de experticia.

Un día después, según relató Peh al Times, se despertó al recibir mensajes de colegas. Le preguntaban qué era $LIBRA, y le copiaban un tuit del presidente Milei con el enlace al sitio web donde se describía el supuesto proyecto, el código alfanumérico para invertir y un único descargo de responsabilidad: “Proyecto de iniciativa privada desarrollado por KIP Network Inc © 2025″.

Con la tormenta ya desatada, Peh afirmó que Novelli lo contactó y le ordenó que Kip Protocol publicara un mensaje en X en apoyo el token. “Novelli le proporcionó el texto exacto en inglés y español, dijo”, publicó el diario, lo que de confirmarse contradiría la versión de Novelli y Terrones Godoy, quienes afirmaron que su único rol fue acercar a los empresarios al entorno presidencial, pero negar haber intervenido en las operaciones.

Según Peh, siguió las instrucciones de Novelli. “La moneda $LIBRA ha sido un éxito, y queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo”, publicó desde la cuenta de KIP. “Queremos aclarar que el presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto, que es absolutamente privado”.

Apenas dos minutos después de ese posteo, dijo, se dio cuenta de que había cometido un error. Vio que Milei borró su tuit inicial y publicó otro en el que se despegó del proyecto. Y que la Oficina del Presidente emitió luego un comunicado en el que descargó toda la responsabilidad del plan fallido en Kip Protocol: “El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación vigente con el Gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto”.

Esa versión, sin embargo, registra al menos dos contradicciones. La primera, que los registros de ingresos a la Casa Rosada confirman que Davis había entrado a la Casa de Gobierno meses antes de que Peh conociera al Presidente. La segunda, que antes de salir de la escena pública, Davis exculpó a Peh: dijo que era “completamente inocente” y que “los socios de Milei intentaron echarle la culpa para escudarse”.

El peritaje de las comunicaciones refleja el rol clave de Novelli, también con su socio, Terrones Godoy. El 20 de febrero –es decir, seis días después del lanzamiento y colapso de $LIBRA-, mantuvieron un intercambio sensible por WhatsApp. “Llevo eso para allá, pero borrá”, le ordenó Novelli a su socio.

Fuente: La Nación