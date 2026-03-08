Caso Erika Antonella Álvarez: la Justicia de Tucumán analiza nuevos chats que complican a los dos acusados

NACIONALES

La investigación por el crimen de Erika Antonella Álvarez suma un nuevo y revelador capítulo. Después de la extracción de datos del teléfono celular de Justina Gordillo —bajo prisión preventiva por encubrimiento agravado—, los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) de Tucumán reconstruyeron meses de diálogos con el principal acusado, Felipe Sosa .

El cuerpo de Álvarez, que estaba envuelto en bolsas de residuos, fue encontrado el 8 de enero en un descampado de Manantial Sur. Desde ese momento, la Justicia no paró de sumar pruebas en el expediente.

La última detenida fue Gordillo, pareja de Sosa, quien manifestó en un primer momento no conocer a la víctima, aunque las pericias informáticas sugieren una realidad mucho más compleja.

La búsqueda del término “Anto” —el apodo con el que la familia y su entorno cercano llamaban a la víctima— arrojó 86 resultados fundamentales para la causa. Al filtrar estas coincidencias, los peritos detectaron mensajes directos que hoy son piezas clave en la investigación judicial. TN accedió a esos registros .

Dentro de la exhaustiva pericia, una respuesta del acusado del 30 de diciembre de 2024 cobra un nuevo sentido. En medio de la organización de encuentros con otras mujeres, la ahora implicada le dedicaba mensajes afectivos, como “te amo” y “te quiero muchísimo”. La respuesta de él fue tajante: “ Las p... no aman ”.

Para los investigadores, esta frase marca una frontera en la mente de Sosa . Mientras reconoce el afecto de su pareja, deshumaniza por completo a las demás mujeres que participaban de sus encuentros, categorizándolas como objetos descartables que solo sirven para el intercambio sexual y que, según su visión, son incapaces de albergar sentimientos reales.

El análisis de los chats revela una metamorfosis en la postura de la detenida. En un principio, ella parece manifestar su rechazo a las prácticas de Sosa.

“Me propuse hacer cosas que me den paz... perdón por no participar hoy del trío, no es lo mío. Agradezco tu invitación, y tengo que aceptar que te gusta g... con p... No me hace bien”, le escribió en un mensaje.

Sin embargo, esa resistencia con el paso del tiempo habría cedido. Los mensajes demuestran que ella habría facilitando la logística al acusado para los encuentros sexuales . En abril de 2024, ella misma le decía: “Busca una que se drogue, que le gustan los tríos... Quizás podés llevar a Anto”.

La confianza entre ambos era tal que el mismo 7 de enero de 2026 —día en que se habría perpetrado el homicidio en la madrugada—, Sosa le pedía a Gordillo fotos de su DNI aparentemente para otorgarle un poder de administración general sobre sus empresas.

Esa misma jornada, el registro forense muestra una actividad frenética: hubo unas 28 llamadas entre ambos . Muchos de estos contactos ocurrieron en horarios que coinciden con los momentos previos y posteriores al ataque contra Álvarez en la zona de Santo Domingo al 1100 en Yerba Buena, donde vivía Sosa.

Para la Justicia, la evolución de estos chats demostraría que Gordillo estaba plenamente integrada al esquema de vida del acusado. Mientras él permanece con preventiva de seis meses por homicidio simple, ella enfrenta tres meses de prisión por encubrimiento agravado . La pericia final sobre las 21.201 interacciones recuperadas será la clave definitiva para cerrar el círculo sobre este crimen.

Los hermanos de la víctima, Sergio y Milena Álvarez, volvieron a insistir en su pedido de justicia en diálogo con TN . “Ella (Gordillo) es tan cómplice como el femicida y queremos que ambos paguen como corresponde ”, sostuvieron.

También instaron a que la fiscalía haga un cambio en la carátula del expediente, que es homicidio simple. “ Esto es un femicidio ”, reclamó la hermana.

“Acá la familia va a dar todo por ella y luchar por otras chicas que fueron silenciadas como mi hermana”, aseguró el hermano por su parte.

Fuente: TN