Buscan a una nena de 7 años en Mendoza: Creen que la mamá se la llevó a Buenos Aires en medio de un conflicto familiar

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La Justicia de Familia de Mendoza ordenó la urgente restitución de una nena de 7 años a su padre, que lleva cuatro años sin poder verla, en medio de un pleito judicial con la madre de la pequeña.

La nena, Sur Álvarez Tovar, estaría con su madre en la zona norte de Buenos Aires, la última locación detectada es San Isidro.

La resolución judicial señala que la madre de la menor, Sofía Micaela Tovar, habría incumplido una orden previa de restitución y ocultado a la niña.

En el expediente también se menciona que la menor podría estar utilizando otro nombre, según declaró la directora de una escuela a la que concurrió: "La madre la llama Jazmín en vez de Sur, como aparece en su DNI".

El pedido de búsqueda y restitución se emitió la semana pasada, ante la gravedad de los incumplimientos legales de la madre que la separó de toda la familia paterna, la ocultó en distintos alquileres temporarios en Vicente López y San Isidro, y la cambió varias veces de escuelas para que la Justicia no la encuentre.

Es un proceso judicial tramitado en los tribunales de Familia de Maipú. La pareja convivió en ese municipio del Gran Mendoza hasta que la nena tuvo tres años.

Cuando los padres se separaron, comenzó el pleito y las denuncias de la madre y los pedidos de prohibición de acercamiento.

Según argumentó la defensa del padre, la abogada Andrea Maturana: "Hace más de cuatro años que el padre (un arquitecto de 40 años) no ve a su hija. Todo el tiempo la madre ha presentado denuncias contra el padre para evitar la vinculación con su hija. Ante la falta de pruebas, la Justicia ha ido desestimándolas".

"Llegó a denunciarlo por abuso sexual. El padre se sometió a todas las pericias, se realizaron todos los procedimientos legales y la causa ha sido desestimada", detalló la abogada defensora.

Hasta diciembre de 2024 la nena continuó en Mendoza, iba a un jardín de infantes en Maipú. Pero, el año pasado, la madre y la nena dejaron el departamento donde vivían, sin que la Justicia local pudiera ubicarla.

Se sospecha que deambularon por Córdoba y después llegaron a Buenos Aires. A mediados de 2025, un juzgado penal logró ubicarla en una escuela de Vicente López. Cuando se intentó la revinculación con el padre, la madre volvió a desoír la orden, se mudó y la cambió de escuela.

"El juzgado notifica a la madre de una audiencia por el reintegro. La jueza le dice que está impidiendo el contacto, la madre intenta alargar la causa con nuevas denuncias en Buenos Aires contra el padre, que son desestimadas. En agosto pasado, sale la sentencia de restitución al padre pero no se cumple", detalló la abogada Maturana.

Según los datos incorporados a la causa, el último paradero conocido de la niña y su madre estaría en la localidad de San Isidro. En esa jurisdicción se registró la última inscripción escolar de la menor, aunque las autoridades judiciales no descartan que se hayan producido cambios de establecimiento educativo u otras modificaciones para evitar su identificación.

"El padre ha seguido depositando la cuota alimentaria en una cuenta del Banco Nación, cumpliendo con su deber. Él quiere y tiene derecho de estar con su hija y la madre quiere borrarlo al padre, a los abuelos, tíos y primos de su vida", aseguró la abogada de la familia paterna.

Ante este escenario, la jueza de Familia Natalia Lorena Vila ordenó la restitución inmediata de la niña a la provincia de Mendoza y dispuso la intervención de los organismos competentes junto al Ministerio Público Pupilar, que tiene a su cargo la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.



