Buscan a una chica de 15 años que desapareció en Pilar: el inquietante dato que reveló un testigo

La desaparición de Milena Ayelén Rodríguez , una adolescente de 15 años, mantiene en vilo a los vecinos del barrio Río Luján, en el partido bonaerense de Pilar. La joven fue vista por última vez el sábado a la noche y desde entonces su familia no tuvo más noticias de ella.

Según contaron sus allegados, Milena estaba en la vereda de su casa junto a sus hermanos. En un momento, entró a la vivienda, pero minutos después volvió a salir. Se fue sin decir nada y no regresó más.

Al notar que pasaban las horas y la adolescente no volvía, sus familiares empezaron a buscarla por el barrio y a consultar a vecinos y comerciantes para reconstruir sus últimos movimientos, aunque sin resultados concretos.

El caso sumó un dato inquietante: vecinos y familiares aseguran que había un joven esperándola. “Los chicos habían visto a un hombre parado atrás del camión de un vecino que estaba estacionado sobre la vereda”, contó Soledad, una de las tías de Milena, en diálogo con Minutouno .

En la misma línea, otra vecina relató que, antes de la desaparición, un joven de entre 18 y 20 años se le acercó, le mostró la foto de una chica y le dijo que la estaba buscando . Más tarde, al ver las imágenes de la búsqueda, la mujer confirmó que se trataba de Milena.

De acuerdo con los testimonios, ese joven desconocido vestía un buzo gris, short, gorra negra y llevaba una mochila.

Ante la incertidumbre, la familia no descarta que Milena haya tenido contacto previo con alguien a través de redes sociales.

“Quizás se contactó con alguien y pidió que la viniera a buscar, pero no tenemos ningún dato”, arriesgaron.

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada poco después de confirmar que la joven no estaba en su casa. La familia remarcó que, si bien a veces salía sola a caminar, nunca se alejaba del barrio.

Cuando salió de su casa, Milena tenía puesto un buzo negro, short blanco y zapatillas verdes marca Puma.

La preocupación aumenta con el paso de los días. Personal policial del destacamento de Manzanares, junto a efectivos y drones , encabezan la búsqueda en la zona, hasta el momento sin resultados.

