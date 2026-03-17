AYACUCHO: investigan un presunto abuso en un hogar de ancianos y hay fuerte conmoción

ZONALES

La Justicia investiga un presunto caso de abuso ocurrido en un hogar de ancianos de la ciudad de Ayacucho, que generó gran preocupación social tras la aparición de carteles anónimos con acusaciones contra un trabajador de la institución.





Los afiches, que fueron colocados en distintos puntos de la ciudad, señalan a un empleado del Hogar de Ancianos San Francisco como presunto autor del hecho. Si bien no aportan detalles concretos, la situación derivó en una denuncia formal y la intervención de la Justicia, que ya inició una investigación.





Según pudo saberse, el hecho habría ocurrido durante la semana de la Fiesta Nacional del Ternero, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre las circunstancias.





Denuncia y asistencia a la víctima





De acuerdo a la información recabada, la familia de la presunta víctima radicó la denuncia correspondiente, con el objetivo de esclarecer lo sucedido. La mujer se encuentra recibiendo atención médica, mientras que trascendió cierto malestar de sus allegados, ya que habrían sido informados horas después del episodio.





Intervención del Municipio





Desde el Municipio confirmaron que, al tomar conocimiento del caso, se realizó una presentación en la Comisaría de la Mujer y la Familia, para que la Justicia avance en la investigación y determine eventuales responsabilidades.





En paralelo, se inició una investigación administrativa interna dentro de la institución, poniendo toda la información a disposición de las autoridades judiciales. Además, se indicó que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del hogar.





Por el momento, no se brindaron mayores precisiones oficiales, ya que la causa se encuentra en plena etapa investigativa.