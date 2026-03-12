Aumento de los senadores: Carolina Losada justificó la contratación de familiares y aseguró que “nunca cobramos eso”

El Congreso resolvió un aumento de sueldo del 12,5% para los senadores - que pasarán a cobrar $11,5 millones en bruto - y la medida no solo despertó polémicas en la ciudadanía, sino que además dividió las aguas entre los propios legisladores. En diálogo con LN+ , la senadora por Santa Fe, Carolina Losada , compartió su mirada sobre el asunto.

“ Desde el bloque de la UCR rechazamos este aumento porque nos parece injusto ”, manifestó Losada. “ Porque es un momento difícil para la gente y para las empresas. Entonces nosotros nos hicimos eco”, agregó.

Consultada sobre los salarios de los senadores, Losada detalló: “Nosotros nunca cobramos eso. Ni 10 ni 11 millones : jamás existieron esas cifras. Cobramos mucho menos de eso. Además, pagamos Ganancias “.

En consonancia, la representante de Santa Fe en la Cámara alta señaló que “ al aumento me parece bien que lo cobren los empleados del Senado , pero no los legisladores”.

Sobre su situación personal, precisó: “Cobro ocho millones, y no tengo drama de mostrar mi recibo de sueldo ”.

IMPORTANTE A los operadores malintencionados: Como Vicepresidente NO soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos. Tampoco decido cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan. Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los…

Ante la pregunta sobre cuántos asesores tiene un senador, Losada respondió: “ Un legislador puede tener los que quiera . Es decir, pueden tener muchos y pagarle poco. O tener menos y pagarles bien”. “ Algunos senadores tienen hasta 20 asesores ”, remató.

Sobre los legisladores que contratan a integrantes de su mismo árbol genealógico, Losada expuso: “ Hay familiares que laburan tanto como un senador . Y es entendible, porque necesitás a personas de tu máxima confianza. En nuestro trabajo te jugás la firma ”.

En palabras de la senadora radical, “en el Senado hay gente de planta permanente muy valiosa. Pero con los salarios tan bajos, muchos se acogieron al retiro voluntario . Entonces es importante que a la gente valiosa, y que trabaja bien, se le pague lo que corresponde”.

Sobre el ingreso de un trabajador de la Cámara alta, Losada dijo que “ ningún funcionario del escalafón más bajo llega a los $2,5 millones ”.

Al cierre de su intercambio con LN+ , la senadora santafesina aseguró que la postura de su bloque “ no es declarativa: es muy real ”. Por último, se volcó al revisionismo histórico y dijo: “ Acá el único que nunca renunció a los aumentos salariales fue el kirchnerismo ”.

Fuente: La Nación