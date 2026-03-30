Ataque en la Escuela N°40 de San Cristóbal: así escaparon los alumnos tras escuchar los primeros disparos

Un alumno de 15 años ingresó armado y mató a un compañero en un colegio de San Cristóbal , en la provincia de Santa Fe . Eran las 7:15 y en el patio interno de la Escuela Normal Mariano Moreno , donde los estudiantes esperaban el izamiento de la bandera, el estruendo de la escopeta 12/70 desató la huida desesperada de los alumnos de distintos cursos, quienes salieron a toda velocidad por la puerta principal y buscaron refugio donde pudieron.

Una cámara de seguridad , ubicada en el acceso principal del establecimiento, captó el momento donde decenas de chicos huían del edificio, corriendo hacia la calle o la plaza principal, mientras otros se agrupaban en la vereda de enfrente.

Algunos optaron por quedarse en la calle, atentos y expectantes, mientras otros se escondieron detrás de los autos estacionados . Los estudiantes de primer, segundo y tercer año, que presenciaron la situación de cerca, describieron a su compañero disparando de forma alocada, sin un objetivo claro.

Un adolescente relató al medio local Aire de Santa Fe que, junto a tres amigos, se encontraba a punto de salir cuando los sorprendieron los tiros: “Escuchamos los disparos y pensamos que estaban pateando puertas. Al tercer o cuarto disparo salieron todos corriendo” .

La confusión inicial llevó a muchos a interpretar los ruidos de otra manera, hasta que el fogonazo del arma les confirmó la gravedad de lo que sucedía. Sin saber con quiénes compartía la huida, este joven saltó tapiales junto a otros estudiantes y encontró la ayuda de un vecino , que los resguardó hasta la llegada de la Policía y de la ambulancia.

Las imágenes y videos registrados por los propios estudiantes captaron el momento de las corridas y los gritos, reflejando la desesperación que dominó esos minutos.

“Esto no se va a poder olvidar nunca porque va a quedar para siempre la muerte de nuestro compañero” , expresó uno de los adolescentes que logró escapar del ataque.

Según narró una madre presente en la escuela, su hija la llamó llorando y le contó que había salido corriendo por la parte trasera del edificio. En el trayecto, la mujer vio chicos dispersos en distintas calles, algunos con la mirada perdida, otros buscando reencontrarse con sus familiares.

En medio del ataque, un asistente escolar intervino y logró desarmar al atacante, permitiendo la evacuación del resto de los alumnos. La Policía acordonó la zona y el colegio fue evacuado por completo.

Fuente: Infobae