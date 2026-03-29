Así fue la maniobra de Bearman para esquivar a Colapinto en Japón que terminó con el choque del inglés

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 de este domingo no estuvo exento de incidentes y Franco Colapinto protagonizó uno de ellos . Esto ocurrió cuando el argentino sufrió un inconveniente con su monoplaza de Alpine (que perdió velocidad por descarga de batería ) y tuvo que cerrarse en la curva rápida Dunlop para evitar que Oliver Bearman lo superara .

El piloto se Haas dio un volantazo para esquivarlo, perdió el control y terminó contra uno de los muros de seguridad de la pista, lo que obligó a la intervención del auto de seguridad.

Debido a la diferencia de velocidad a la que iban ambos vehículos —Bearman a 308 kilómetros por hora, y Colapinto a unos 260— el impacto del británico fue fuerte . Así lo muestran los videos del momento, en los que se ve que sale por sus propios medios del automóvil, pero con un golpe o lesión en la pierna que le impide pisar con normalidad. Aparentemente, según informó el equipo estadounidense, tiene el tobillo derecho afectado pero sin fracturas.

“Llevamos avisando los pilotos a FIA y FOM [ Formula One Management ] que era cuestión de tiempo que un accidente así pasara . Tenemos velocidades de 30, 40, 50 kilómetros por ahora utilizando el push , y este accidente fue cuestión de tiempo. Creo que fueron 50G, en Suzuka con escapatoria. Ahora imagínense que vamos a Las Vegas, que vamos a Bakú, y el mismo problema que tuvo Ollie, al que sorprendió Franco, lo tenemos en otro circuito a velocidades más altas, y sin escapatoria...“, reflexionó Carlos Sainz , el piloto de Williams, tras lo sucedido en el GP de Japón.

Y remarcó: “Espero que la Fórmula 1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente, porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y a otro tipo de circuitos”.

No es la primera vez que los pilotos de F1 se enfrentan a complicaciones debido a las nuevas modernizaciones eléctricas de los vehículos. Incluso varios de ellos se quejaron en reiteradas oportunidades ya que el motor eléctrico entrega un 46% de la potencia total del coche .

“Ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior a la del coche que tienes delante y te estrellas contra él o lo adelantas . O sea, es una maniobra de evasión más que un adelantamiento. Ahora te encuentras con menos batería que tus rivales o con más batería, y adelantas o te adelantan, así que no hay ningún tipo de cambio en carrera", coincidió el bicampeón Fernando Alonso .

Tras la finalización de la carrera, los puestos definitivos quedaron con Kimi Antonelli , de Mercedes, otra vez en el primer lugar; seguido por Oscar Piastri , de McLaren y Charles Leclerc , de Ferrari, respectivamente. El cuarto y quinto puesto, en tanto, lo completaron George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari)

Finalmente, Colapinto quedó en el puesto 16 y su compañero de Alpine, Pierre Gasly , ocupó el octavo lugar, con lo que sumó puntos para la escudería francesa.

Ahora, hay cinco semanas hasta que la Fórmula 1 visite Miami, porque las fechas de Bahréin y Arabia Saudita fueron quitadas de abril por la guerra en Medio Oriente (y probablemente terminen canceladas).

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Fuente: La Nación