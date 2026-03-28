Así fue la explosión y el incendio en un local gastronómico de Entre Ríos que dejó tres heridos graves

Una fuerte explosión se registró este viernes por la noche en un local gastronómico que se estaba incendiando en el centro de la ciudad de Villaguay, provincia de Entre Ríos . El estallido quedó registrado en imágenes que trascendieron rápidamente en las redes sociales.

El hecho, en concreto, ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de las calles San Martín y 9 de Julio, frente al cine Berisso. Tras el episodio, Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, ambulancias y personal municipal se desplegaron para controlar la situación y asistir a las personas afectadas.

Como resultado del siniestro, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud local.

De acuerdo con la información oficial, tres de ellas presentan quemaduras de consideración . En ese contexto, evaluaban derivarlos a la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, la cuarta persona lesionada, una mujer de 29 años, se encuentra fuera de peligro.

Hasta el momento no se informó si los afectados eran empleados del local, clientes o personas que se encontraban circunstancialmente en la zona al momento del hecho.

Vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones señalaron que el evento estuvo acompañado por una detonación de gran intensidad. “Se escuchó una explosión muy grande ”, graficó, por caso, Agencia del Día Villaguay , citando la palabra de testigos. Luego se observaron llamaradas en el sector donde funciona el comercio.

Según las primeras informaciones, el episodio habría tenido origen en el patio cervecero del restaurante, donde se desarrollaban tareas vinculadas a la cocina. En ese sector se encontraban instalados equipos conectados a garrafas de gas .

En ese contexto, trascendió que dos garrafas habrían explotado mientras se realizaban tareas de cocción, informó el sitio delconoticiasvillaguay. Sin embargo, las autoridades aclararon que las causas no fueron establecidas de manera oficial y continúan bajo investigación.

Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para extinguir el fuego y evitar su propagación hacia edificaciones linderas, tarea que lograron llevar a cabo después de varios minutos.

La Policía, por su parte, dispuso un perímetro de seguridad alrededor del comercio y restringió el acceso de peatones y vehículos.

Según confirmaron a Elonce fuentes policiales, las pericias se iniciarán a primera hora del sábado.

Fuente: Clarín