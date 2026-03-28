Asalto en la casa del cantante “Ponte Perro”: un ladrón murió y dos cómplices fueron detenidos tras un tiroteo

Un violento asalto ocurrido en la casa del cantante de música urbana Mario Emanuel de los Santos, conocido como “ Ponte Perro ”, terminó con una persecución, un enfrentamiento armado, una rehén, un ladrón abatido y otros dos detenidos .

Fuentes policiales indicaron a TN que todo ocurrió este viernes cuando los delincuentes entraron a una propiedad ubicada en Ituzaingó y maniataron al artista y a su pareja.

Después, los ladrones escaparon en un auto de color gris, que tenía pedido de secuestro por un robo en la Ciudad de Buenos Aires.

La huida derivó en una persecución policial que incluyó un tiroteo . Todo terminó cuando el vehículo de los ladrones chocó en el cruce de las calles Alberti y Ecuador . En ese lugar, uno de los ladrones fue abatido , mientras que los otros dos cómplices intentaron escapar a pie.

Uno de ellos fue detenido, mientras que el otro tomó como rehén a una vecina de 50 años para evitar el arresto. Un video, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, muestra que los policías rodearon el lugar y le ordenaron al asaltante que se entregara.

En medio de la tensión, la mujer intentaba calmar la situación y pedía tranquilidad , mientras los agentes buscaban convencer al delincuente de que cambiara su actitud y garantizaban que no resultaría herido. “ Ya salimos, no pasa nada ”, se escucha decir a la víctima.

Después de unos minutos de negociación, el delincuente accedió a rendirse. Salió del lugar con la rehén por delante y, apenas cruzaron el portón, fue reducido por los agentes, que lo tiraron al piso y lo detuvieron .

Uno de ellos, identificado como R. O. S., de 35 años, tenía un pedido de captura activo por homicidio agravado criminis causa , además de antecedentes por robo calificado desde 2008. Al momento de su detención, llevaba una pistola Bersa Mini Thunder con cargador extensible.

El segundo sospechoso, G. N. P., de 24 años, había salido del penal de Olmos en abril de 2025 y tiene causas previas por robo agravado y resistencia a la autoridad. Fue detenido a pocos metros del lugar del choque con una pistola de 9 milímetros y dos cargadores.

El delincuente abatido, por otro lado, tenía un arma equipada con un dispositivo tipo “kit Roni”, un accesorio que permite convertir una pistola en un arma de mayor precisión.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada de Ituzaingó, que caratuló el caso como “robo agravado en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento”.

Fuente: TN