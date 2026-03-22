Arsenal vs. Manchester City, la final de la Carabao Cup

Arsenal y Manchester City , el líder y el escolta de la Premier League, disputan este domingo la final de la Copa de la Liga inglesa -llamada Carabao Cup-, en el estadio de Wembley , un partido muy atractivo, incluso, en los bancos, entre el maestro Pep Guardiola y el también español Mikel Arteta , su antiguo discípulo, que ya lleva tiempo volando solo.

Arsenal, primero en la Premier League con 70 puntos, llega al duelo con el viento en su favor y un estatus de favorito ante un City que está herido y que necesita imperiosamente sobreponerse a su eliminación en los octavos de final de la Champions League, frente a Real Madrid.

Arsenal: Arrizabalaga, Blanco, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Havertz, Saka; Gyokeres y Trossard.

Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly; Rodri; Bernardo (C), Semenyo, Cherki, Doku; y Haaland.

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Fuente: La Nación