Arrestaron a una pareja por agredir brutalmente a su beba de ocho meses

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Un brutal caso de violencia familiar generó conmoción en la provincia de Salta. Una pareja fue aprehendida tras atacar a una beba de ocho meses. Los acusados fueron imputados por lesiones graves agravadas por el vínculo.

La causa inició días atrás tras la denuncia de los médicos del Hospital Materno Infantil de Salta que constataron que la beba ingresó a la guardia con un cuadro convulsivo y lesiones.

Ante esto, el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal, y la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto dispusieron la apertura del decreto de imputación para los padres de la beba por presuntas agresiones.

Según indicaron los investigadores, la menor ingresó el 5 de marzo al hospital luego de ser trasladada por el SAMEC con un cuadro convulsivo y un grave compromiso de su estado general, por lo que debió ser asistida de urgencia e internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.

Con los primeros informes médicos se pudo constatar que la paciente presentaba diversas lesiones y, al determinarse la existencia de otros indicadores clínicos, el equipo médico decidió dar inmediata intervención a la Fiscalía para su investigación el pasado 10 de marzo.

En la causa intervino un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal, que realizó visitas domiciliarias y entrevistas con integrantes del entorno familiar y vecinos.

De acuerdo con ese informe, "se detectaron versiones contradictorias respecto de los lugares de residencia y de las circunstancias vinculadas al cuidado de la menor, además de dificultades para corroborar con precisión las dinámicas de convivencia del grupo familiar".

Además, "se detectaron versiones contradictorias respecto de los lugares de residencia y de las circunstancias vinculadas al cuidado de la menor, además de dificultades para corroborar con precisión las dinámicas de convivencia del grupo familiar".

La Fiscalía dispuso que este lunes se realice la imputación provisional de los padres por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. Además, el padre está acusado del delito de coacción en una causa vinculada, iniciada a partir de una denuncia radicada por una familiar.

La menor continúa internada en el Hospital Público Materno Infantil, donde permanece bajo atención médica especializada, mientras se realizan nuevos estudios para determinar su evolución y el alcance de las lesiones.