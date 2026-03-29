Anuncian que por un extraño bloqueo atmosférico vuelve un intenso calor de verano y se queda toda la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe especial para alertar a la población sobre temperaturas anormales para esta época del otoño que afectarán a toda la región norte y centro del país , incluida la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. El fenómeno se debe a un bloqueo atmosférico que persistirá durante toda la semana y se manifestará con máximas de hasta 40 grados en los lugares más cálidos.

“El avance de un frente cálido desde el norte, provocará altas temperaturas en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Durante este período se esperan máximas que oscilarán entre los 32 y 38 grados , mientras que las mínimas estarán entre 22 y 27 grados con elevada sensación térmica. Esta situación se mantendrá por lo menos hasta el próximo miércoles”, dice el informe del SMN.

Se destaca que los valores más altos se prevén sobre Formosa y Chaco, donde las condiciones “pueden perdurar hasta el viernes 3 de abril inclusive, con temperaturas cercanas a los 40 grados” , agrega el alerta del organismo oficial.

El pronóstico en la Ciudad de Buenos Aires también muestra marcas más elevadas de lo normal para esta época del año, con máximas de 29 y 30 grados durante toda la semana . La anomalía de temperaturas prevista es de entre 4 y 5 grados más de lo normal según el sector del país.

Un bloqueo atmosférico es una situación en la que los patrones normales del clima “se traban” durante varios días, por lo que la circulación habitual de la atmósfera se detiene o se vuelve muy lenta. Eso hace que el clima en una región cambie muy poco. Durante un bloqueo se instala una zona de alta presión muy persistente que actúa como una muralla que desvía o frena el paso de tormentas o frentes. Así, el mismo tipo de clima se queda estancado.

Ante este panorama atípico , recomiendan a la población adoptar medidas de prevención frente a las altas temperaturas, especialmente en los grupos de mayor riesgo, como aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed; no exponerse al sol en exceso, prestar atención a niños bebés y personas mayores o con enfermedades crónicas; evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes; ingerir frutas y verduras; reducir la actividad física; usar ropa holgada y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Fuente: Clarín