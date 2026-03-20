"Andá a lavarte el orto": desafectaron a un policía que agredió a una mujer en la comisaría

ZONALES





Un efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires fue desafectado de la fuerza este jueves después de protagonizar un altercado y agredir a una mujer en la comisaría decimosexta de Mar del Plata.





En las imágenes de las propias cámaras de seguridad de la comisaría ubicada en Camusso al 1500 se puede observar la secuencia de casi dos minutos.





De acuerdo a lo que pudo saber este medio, se trata de un sub teniente que cumplía tareas administrativas hace 17 años. "No usaba pistola ni uniforme", aclararon.





La explicación del video





Una pareja se había acercado para denunciar que desde un perfil de la red social Facebook usaban la dirección de un comercio familiar para realizar distintas operaciones. "Al momento no hay delito penal. Tenés que denunciar el perfil de Facebook. Por el momento no les robaron nada", le explicó efectivo desde el mostrador de la comisaría.





"¿Cómo que no nos robaron nada? Nos hacen quedar mal. Mandan una entrega a nuestro local", le recriminó la mujer que, acto seguido, le reprochó no haberle tomado la denuncia. "Voy a ir a la DDI y voy a decir que vos....", atinó a decir. "Bueno hacé lo que quieras. ¡Andá a lavarte el orto!", reaccionó el representante de la fuerza policial.





"¿Andá a lavarte el orto me decís?", reparó la mujer. "Bueno, esperame un segundo", le dijo con la intención de sacarle una foto con su teléfono celular.





En ese momento, el efectivo atinó a taparse la cara con las manos, pero luego se puso de pie y se dirigió hacia la puerta de la dependencia. Allí comenzó a empujarla con la intención de echarla de la comisaría, pero la mujer opuso resistencia y se mantuvo adentro.





El accionar del uniformado generó un escándalo y llamó la atención de sus propios compañeros, que quedaron atónitos ante la mujer que recriminaba que había sido agredida instantes previos, por lo que rápidamente fue desafectado.