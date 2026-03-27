Agus Gandolfo habló de su mal momento personal e hizo una profunda reflexión: “No se dejen engañar”

Agustina Gandolfo , la esposa de Lautaro Martínez , es una de las integrantes de “La Scalot” más populares. Acumula 1.6 millones de seguidores en Instagram y acostumbra a subir contenido de sus exigentes rutinas de entrenamiento, su alimentación, sus looks y las actividades de sus dos hijos, Nina y Theo. Sin embargo, el jueves decidió evidenciar que perfección que muchas veces se muestra en las redes no siempre es tan real. Se sinceró sobre el mal día que tuvo y sostuvo: “No se dejen engañar por la vida perfecta” .

“ Hoy mi día no fue aesthetic ni estuvo lleno de planes . Hace días que no duermo bien. Estoy sin mucha energía, no tengo ganas de entrenar, tengo varios pendientes que debería resolver hoy y aún no toco nada”, expresó Gandolfo en una selfie que se tomó en la mesa de la cocina de su casa de Milán con una taza de sopa y un recipiente con lo que parecían repollitos de bruselas y salsa. “Almorcé lo que dejaron mis hijos anoche. Y también está bien”, expresó.

“No se dejen engañar por la vida perfecta y aesthetic que muestran muchos famosos e influencers en redes. Hay un montón que no se ve y lo real también está bien” , sentenció.

A varios de sus seguidores les gustó que mostrara que no todos sus días son ideales, que también hay momentos de malestar, de preocupación y desánimo. Feliz y agradecida con el apoyo que recibió, decidió compartir algunos de los mensajes que le enviaron.

Algunos de ellos decían: “Muchas gracias por compartir esto. Es la vida real, así somos . Y el cuerpo no da para todo. A veces pide una pausita, una lloradita y a seguir”; “Me encanta ver y saber este lado que también tenemos las mujeres. No me hace sentir sola . Gracias por tu empatía”; “Me encanta que te muestres real. Admiro que lo hagas teniendo tanta presión por tu exposición” y “ Visibilizás la realidad que no vemos . Somos todas iguales”.

Fuente: La Nación