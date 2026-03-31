Advierten cuál es “el mayor error” que se comete al utilizar las inyecciones para adelgazar y cómo evitarlo

La utilización de inyecciones para adelgazar no para de crecer en el mundo. El acceso dio un gran salto a partir de la caída de la patente de la semaglutida en India , donde ahora ya venden genéricos a muy bajo precio . Lo que no parece acompañar en la misma medida este proceso es la responsabilidad en el consumo : ¿quiénes usan estas drogas y bajo qué condiciones? El tema hoy se ubica en el centro del debate y expertos acaban de advertir sobre cuál es “el mayor error” de los usuarios de los medicamentos GLP-1.

En Argentina no hay estadísticas, pero según una encuesta reciente realizada por el grupo de investigación sanitaria KFF, aproximadamente uno de cada 8 adultos estadounidenses afirma estar tomando actualmente un medicamento GLP-1. Y desde enero se han emitido más de 600 mil recetas para la nueva píldora Wegovy (opción oral como alternativa a la inyectable) del laboratorio Novo Nordisk, según datos de la compañía.

La avidez del público hace que la dosis máxima inyectable conocida hasta ahora, de 2,4 mg de semaglutida, haya quedado en el pasado. La FDA de Estados Unidos acaba de aprobar la de 7,2 mg para las personas que necesitan un tratamiento más potente para un mayor descenso de peso (hace unas semanas había recibido el visto bueno en Europa), lo que puede llevar la disminución al 25 por ciento en una de cada tres personas y al 21 por ciento en promedio.

Pero los expertos advierten que la medicación por sí sola no es la solución . Y la realidad es que muchos pacientes sólo esperan a recibir la siguiente receta de la “poción mágica”. Lo que queda en el tintero es una parte indispensable y muchas veces ignorada: se necesita cambios en el estilo de vida -dieta saludable, ejercicio, sueño suficiente y manejo del estrés- para obtener los mayores beneficios de estos fármacos revolucionarios.

“El mayor error que comete la gente con los medicamentos GLP-1 es pensar que la receta es el tratamiento ”, explica Katherine Saunders, experta en medicina de la obesidad en Weill Cornell Medicine y cofundadora de FlyteHealth, una empresa de tratamientos para la pérdida de peso citada por la agencia AP.

Jody Dushay, endocrinóloga y experta en obesidad de la Facultad de Medicina de Harvard, considera por su parte que “la salud depende de lo que comés, de cuánto te movés, de tus niveles de azúcar en sangre, de tu presión arterial y de tu colesterol. Las redes sociales y la publicidad a veces crean la impresión de que estos medicamentos son una solución rápida , pero la obesidad es una enfermedad compleja , crónica y progresiva que requiere un tratamiento médico continuo”.

En este contexto, se puede observar cómo el mensaje de que el tratamiento para bajar de peso debe ser integral , y no sólo basado en la semaglutida, a veces dista de ser enfático. Cuando Novo Nordisk anuncia su nueva presentación del Wegovy de 7,2 mg, describe su eficacia y dice al pasar "junto con cambios en el estilo de vida" , esos cuya omisión puede conducir a lo que Saunders considera precisamente "el mayor error".

Para maximizar los beneficios de los GLP-1 y reducir los posibles efectos secundarios como náuseas, vómitos, estreñimiento y pérdida muscular, Dushay y otros expertos ofrecen algunos consejos específicos:

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín