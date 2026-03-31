Adorni debe responder un récord de preguntas de Diputados y crece la presión sobre el PRO para apurar su interpelación

Manuel Adorni deberá responder más de 4800 preguntas que fueron enviadas por los diputados antes de la sesión prevista para el 29 de abril en la que el jefe de Gabinete dará su primer informe ante el Congreso . En forma paralela, crece la presión de la oposición más dura para avanzar con su interpelación por el escándalo de los viajes a Uruguay y el crecimiento de su patrimonio.

El ministro coordinador ya está advertido sobre los temas que tendrá que responder cuando se presente en la Cámara baja y no estará sólo centrado en la aparición de nuevas propiedades o la inclusión de su esposa en la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos sino también el escándalo $LIBRA.

En este sentido, el kirchnerismo junto a los sectores más duros de la oposición presionan a los bloques dialoguistas para que acompañen el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, requerimiento que también incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también involucrada en el escándalo cripto.

Los diputados que formaron la comisión investigadora $LIBRA pidieron la interpelación de ambos funcionarios como así también solicitaron un pedido de informes al presidente Javier Milei, quien es investigado por la justicia por un presunto acuerdo económico para la promoción de la criptomoneda que dejó pérdidas millonarias a inversores.

Lo cierto es que la oposición no tiene los números para conseguir la interpelación. Se requiere la mitad más uno del cuerpo y se especula que juntarían unos 123 diputados, es decir, que están a 6 de los votos necesarios .

Por eso, desde Unión por la Patria buscan presionar al PRO para que aporte los apoyos. Incluso, en los pasillos del Congreso, recuerdan que su líder, Mauricio Macri , se opuso a que Adorni haya sido elegido para reemplazar a Guillermo Francos cuando este renunció al cargo en noviembre del año pasado. El ex presidente advirtió sobre su falta de experiencia para ocupar el cargo.

Sin embargo, desde el espacio que comanda Cristian Ritondo desestimaron la posibilidad de acompañar un pedido de interpelación. "No es nuestro estilo", respondió un legislador de la bancada amarilla. Vale aclarar que en el macrismo la mirada está puesta en el desgaste que viene sufriendo la figura del ministro coordinador.

" No creo que llegue a fin de mes en el cargo ", aventuró un diputado ante la compleja situación de Adorni, quien enfrenta una causa en la justicia a partir de una denuncia formalizada por la diputada Marcela Pagano, quien formó parte de La Libertad Avanza, sobre la conformación del patrimonio del exvocero del Gobierno.

Más allá de su situación judicial, el jefe de Gabinete no podía seguir evitando cumplir con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución que lo obliga a concurrir al Congreso una vez al mes, alternando las cámaras.

Si bien el jefe de Ministros tenía que ir al Senado se decidió que su debut será en Diputados, donde seguramente contará con el paraguas que le pueda otorgar Martín Menem a diferencia de lo que pueda ocurrir en el Senado, que está controlado por la vicepresidenta Victoria Villarruel , quien desde casi el comienzo de la gestión de Milei quedó marginada de la toma de decisiones del Gobierno y mantiene una fuerte batalla interna con Karina Milei.

El último informe de gestión lo dio Guillermo Francos en el cargo, en agosto del año pasado, cuando pasó por Diputados.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín