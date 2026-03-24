Adorni dará mañana una conferencia de prensa mientras el Gobierno define cómo avanzar con los cambios en la SIDE

En el Gobierno hay una versión que gana adeptos y que implica dilatar los cambios en el staff de Javier Milei, que hasta hace nada parecían urgentes. “Cuando se caiga Adorni, que es de Karina, debería caerse algo de Santiago”, sugieren algunos de los actores que podrían dejar de pertenecer al organigrama en las próximas semanas.

Como informó Clarín, ni el Presidente ni su hermana quieren desprenderse del jefe de Gabinete , que este miércoles tenía previsto empezar con una ronda de consultas con ministros. Además, el ministro coordinador volverá a contestar preguntas de los periodistas en una conferencia de prensa en Casa Rosada.

El viernes Manuel Adorni compartirá un acto con Javier Milei y con Sandra Pettovello, uno de los pocos nombres que sonó para reemplazarlo.

La ministra de Capital Humano inaugurará el centro de formación en el ex Predio Garrigós, en La Paternal, que quiere convertir en el centro de formación para efectivizar la voucherización de los planes sociales.

En la práctica, el respaldo puede no significar nada. Milei también supo darle espacio a José Luis Espert en un acto en el penal de Ezeiza para presentar el proyecto del código penal. Era el peor momento del “profe”, como lo llamaba el Presidente. Tres días después, Espert debió renunciar a su candidatura. Milei ya dio muestras de su pragmatismo o bilardismo.

Hace pocos días, integrantes de la mesa política que comparten amigos y enemigos íntimos como Adorni, Karina Milei, los Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli y Santiago Caputo aseguraban que la principal urgencia de la Secretaria General de la Presidencia era avanzar sobre la SIDE y la ARCA. Se trata de dos áreas sensibles donde el asesor presidencial tiene especial predicamento.

Ahora, el Presidente podría esperar a que termine de definirse la suerte del ex vocero para ejecutar las modificaciones “En la práctica se leería como un cambio de gabinete”, razonó una importante fuente oficial.

En la ex AFI se preparan relevos más importantes. Fuentes del Gobierno destacan que gana cada vez más influencia Alejandro Cecati, el ex jefe de los custodios de Mauricio Macri que está al frente de la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia y que, a pesar de que llegó con la venia de Caputo, hoy se referencia más en la hermana del Presidente. “Esta historia es Santiago en su laberinto. Hizo un acuerdo con gente que lo iba a traicionar indefectiblemente cuando perdiera poder”, razonan en el Ejecutivo.

Si bien en el Gabinete se hablaba de buscar un perfil profesional para reemplazar al jefe de Inteligencia, Christian Auguadra, si no aparecen candidatos, suben las acciones de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, un nombre que también se escuchó como eventual reemplazo de Adorni.

Aun si la hermana del Presidente decidiera no avanzar contra la cúpula de la SIDE habrá una depuración. Diego Kravetz -el “señor 8” y número dos, en los papeles de la secretaría- necesita más temprano que tarde volver al llano para hacer campaña en Lanús , donde pretende volver a presentarse como candidato a intendente en elecciones que muy probablemente sean desdobladas de las nacionales.

La presidenta de LLA y funcionaria más poderosa del gabinete no quiso silenciar la interna y la semana pasada evitó sumarse a los aplausos a Caputo en el auditorio del Palacio Libertad, ex CCK. Los tuits enigmáticos del Presidente que apuntan más a la vicepresidenta que a cualquiera no sirven para disipar las elucubraciones ni para desviar la atención.

Al lote de candidatos para reemplazar al ministro coordinador se sumó el nombre del canciller Pablo Quirno, que tejió un vínculo directo con la secretaria General de Presidencia, aunque quedó en el centro de los cuestionamientos por la falta de reacción en la repatriación del gendarme Nahuel Gallo.

Ese cambio obligaría a nombrar al cuarto canciller en lo que va de la gestión. No sobran candidatos. Alejandro Oxenford ya fue sondeado oportunamente para el cargo. El embajador en Washington fue el responsable de la Argentina Week, donde empezaron los dolores de cabeza para Adorni.

En la Ciudad, aseguran que la presidenta de LLA a en la Capital, Pilar Ramírez, no tiene ninguna chance de reemplazar al jefe de Gabinete y que está abocada en un cien por ciento al distrito. Ella y su esposo, el titular del Banco Nación, Darío Wasserman, son dos karinistas particulares, no solo por las amistades que cosecharon en todo el arco político desde hace años. Ambos tienen un buen vínculo con Caputo y, según algunos interlocutores, no serían del total agrado de los primos Menem, un detalle que los involucrados niegan de manera tajante.

Con Adorni en la cuerda floja, el oficialismo se quedó sin un candidato totalmente puro para la Ciudad. Después de los cortocircuitos internos por las muestras de autonomía y tras obturar la llegada de Diego Valenzuela a Migraciones, Milei subió a Patricia Bullrich a su viaje a Tucumán. La jefa de los senadores violetas se reuniría con el ex vocero en las próximas horas.

Entre las versiones de cambios, se multiplican los trascendidos sobre reemplazos en la Aduana, cuya cúpula en Ezeiza fue removida dos veces en enero, incluso con la salida de funcionarios cercanos al jefe de la ex AFIP, Andrés Vázquez, cuya continuidad también está en observación.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín