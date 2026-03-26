AC/DC en Argentina: las recomendaciones y todo lo qué conviene saber para llegar al estadio de River

AC/DC volverá a tocar en la Argentina en el estadio River Plate , dentro de la nueva etapa del Power Up Tour . Las tres funciones de Buenos Aires, todas en marzo de 2026, están todas señaladas como agotadas en el sitio oficial de la banda y la ticketera del espectáculo.

El guitarrista de la banda de Stevie Young —sobrino del histórico guitarrista Angus Young— fue internado este jueves en ‌una clínica de Buenos Aires tras arribar de Chile, anunciaron desde la productora local.

“Stevie Young no se ‌sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo. Está deseando subir al ‌escenario el lunes”, indicó el ​comunicado de la banda.

Sin embargo, el viernes 20 el guitarrista fue dado de alta, luego de que los médicos chequearon los resultados de los estudios que le realizaron.

En ese contexto, para quienes ya tienen ticket, lo más importante pasa por revisar con tiempo el acceso asignado, la activación de la entrada y la mejor forma de llegar a la cancha. River publica ingresos diferenciados según tribuna y el club, además, recomienda presentarse con anticipación para evitar demoras en los controles.

Estos eran los pasos informados por AllAccess para la compra de los tickets del show:

La ficha oficial de AllAccess mantiene los datos centrales de la venta general: el ingreso se hacía mediante fila virtual, sin código previo, con un máximo de cuatro tickets por usuario y medios de pago Visa, American Express, Master y Cabal, tanto de crédito como de débito, nacionales e internacionales.

La ticketera también informa que el evento cuenta con verificación de compra: el titular debe cargar, dentro de los 10 días desde la operación, un código de seis dígitos que aparece en el consumo de la tarjeta y que puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Además, AllAccess indica que las entradas pueden activarse en la app Quentro desde el 23 de febrero de 2026.

El estadio River Plate está en Av. Figueroa Alcorta 7597, en Buenos Aires. Según el sitio del club, estas son las maneras de llegar al complejo en transporte público:

Para quienes vayan en tren, el club habilitó un acceso más directo desde la estación Ciudad Universitaria del Belgrano Norte hacia Puente Labruna. River explica que esa conexión permite salir de la estación y encarar el ingreso al estadio por ese sector, pasando luego por los controles habituales.

Según la guía oficial de accesos del club, no todos los sectores entran por el mismo punto: Belgrano lo hace por Av. Libertador y Udaondo o por Puente Labruna; Centenario Alta y Baja, por Quinteros y Puente Labruna; Centenario Media, por Av. Figueroa Alcorta y Monroe; San Martín, por Av. Figueroa Alcorta y Monroe o por Puente Labruna; y Sívori, por Puente Labruna, con opción de Udaondo y Libertador para Media y Baja.

Otro dato práctico es el horario: las puertas se suelen abrir dos horas y media antes, por lo que conviene llegar con margen y no esperar al último momento. Ese punto cobra más importancia en recitales de alta convocatoria como los de AC/DC, donde los accesos suelen concentrar mucha gente en una franja corta.

Como recomendación final, lo más conveniente es chequear el sector exacto de ingreso antes de salir, llevar la entrada ya activada en Quentro y definir con anticipación si se llegará por Puente Labruna, Libertador y Udaondo, Quinteros o Alcorta y Monroe. En un show con tres fechas agotadas, ese orden previo puede ahorrar bastante tiempo en la llegada.

Fuente: La Nación