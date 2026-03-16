A qué hora llegarán las tormentas a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló cómo va a estar el tiempo durante esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y advirtió que para este lunes se esperan algunos chaparrones y tormentas aisladas.

Según indicaron, para la mañana se prevé entre 10 y 40% de probabilidades de chaparrones con una temperatura de 25°. Para la tarde, se esperan 40 y 70% de probabilidades de tormentas aisladas con una máxima de 29° y ráfagas de hasta 50 km/h del este.

Por la noche, se prevé cielo mayormente nublado con 10% de probabilidades de precipitaciones y una temperatura de 25° y ráfagas de hasta 50 km/h del noreste.

El SMN indicó que para el martes también continuará el mal tiempo. Se esperan entre 10 y 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante la madrugada con una mínima de 22°.

En la mañana habrá entre 40 y 70% de probabilidades de tormentas fuertes con una temperatura de 24° y ráfagas de hasta 50 km/h del norte.

En la tarde, se espera la misma probabilidad de tormentas con una máxima de 26° y ráfagas que podrán llegar hasta los 59 km/h del sur.

Por la noche la probabilidad de chaparrones baja entre 10 y 40% con una temperatura de 20°.

Fuente: TN