Homicidio de Kim Gómez: se conocerá hoy la pena contra el adolescente condenado por el crimen

La pena que deberá cumplir el joven de 18 años acusado del homicidio de Kim Gómez durante un robo en febrero de 2025 será anunciada este lunes al mediodía, tras haber sido declarado culpable por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 a principios de mes. Los fundamentos de la condena serán comunicados junto con el veredicto.

La decisión de los jueces Marcelo Giorgis , Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro se conoció tras la culminación del juicio, que coincidió con el primer aniversario del crimen ocurrido en el barrio Altos de San Lorenzo . La instancia judicial determinó que el acusado fue responsable de la muerte de la niña después de ser arrastrada más de 15 cuadras debajo del automóvil que le habían robado a la madre frente a un supermercado.

En la última audiencia, que tuvo lugar el 4 de marzo, la fiscal Mercedes Catani solicitó una pena de 23 años y 4 meses de prisión para Tobías Godoy, bajo la calificación de homicidio en ocasión de robo, en carácter de autor material. Esta sanción se sitúa entre las más altas para este tipo de delito, contemplado dentro de un rango que va de los 10 a los 25 años de prisión efectiva. Por su parte, la defensa argumentó que se trató de un homicidio culposo , pidiendo una condena de 7 años .

La causa fue tramitada bajo las normas del régimen penal juvenil, ya que Godoy tenía 17 años al momento del hecho, aunque actualmente es mayor de edad. Los magistrados del Tribunal resolvieron que el joven debía ser juzgado como menor, conforme al marco legal vigente. El menor de los asaltantes, identificado como coautor del hecho, permanece fuera del alcance del régimen penal por su edad.

Según los datos presentados en la causa, el hecho tuvo lugar el 25 de febrero del año pasado. Kim Gómez y su madre se encontraban en un Fiat Palio estacionado frente a un supermercado. Eran cerca de las 22, cuando dos adolescentes, de 17 y 14 años , abordaron a las víctimas para robarles el vehículo. La madre logró escapar, pero la menor quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujetada por el cinturón de seguridad.

Los atacantes huyeron en el automóvil, y los testigos relataron ante la justicia que intentaron sacar a la niña por la ventanilla. Finalmente, la arrastraron durante un trayecto que se extendió por quince cuadras hasta que chocaron contra un poste. Los menores escaparon y el cuerpo sin vida de la niña quedó debajo del vehículo.

Las pruebas reunidas durante la investigación fueron clave para la decisión del tribunal. La fiscal Carmen Ibarra condujo la instrucción y logró vincular a los dos sospechosos con el robo y el homicidio. Entre los elementos considerados se incluyeron grabaciones de cámaras de seguridad que mostraron al mayor de los acusados vistiendo un short con la imagen de Diego Maradona , prenda que fue hallada por la DDI de La Plata en su vivienda durante un operativo.

En el proceso, donde la acusación ya estuvo en manos de la fiscal Merecedes Catani, declararon cinco testigos y el padre de la víctima , Marcos Gómez, quien expresó el profundo dolor que atraviesa la familia. Definió como “duro” el desarrollo del debate oral y manifestó la dificultad de presenciar cada instancia judicial. Al referirse a la audiencia, sostuvo que estaba “todo muy claro”. “La fiscal hizo un excelente trabajo, yo creo que está todo muy claro y la pena va a ser ejemplar”, dijo en declaraciones con Infobae.

Y reveló su postura ante el nuevo Régimen Penal Juvenil: “La verdad es que esta ley me trajo un poco de de tranquilidad, es cumplir una meta. No es algo que va a solucionar todo, pero es el inicio de un cambio, me tiene tranquilo “.

Fuente: Infobae