A 50 años del Golpe Militar, el Gobierno publicó un video en el que acusa al kirchnerismo de instalar un “relato” sobre la dictadura y volvió a apuntar a una “memoria completa”

El Gobierno de Javier Milei publicó este martes 24 de marzo un extenso video en sus cuentas oficiales con motivo de los 50 años del golpe militar que dio inicio a la última dictadura en Argentina. Por tercer año consecutivo, la gestión libertaria reiteró la idea de una "memoria completa" y mostró el testimonio de una nieta recuperada que fue criada en una familia militar y de un hijo de un militar asesinado por grupos guerrilleros . Según la versión oficial, se trata de "las víctimas que quisieron esconder" .

La pieza audiovisual, que dura una hora y 15 minutos , se publicó a las 9 de la mañana, luego de que ayer se anticipara un recorte.

Un texto en letras blancas con fondo negro comienza acusando al kirchnerismo de usar fondos públicos para "imponer un relato" con el objetivo de "construir nuevas mayorías de poder" y dice que así "miles de víctimas del accionar estatal, para estatal y de los grupos guerrillero-terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas".

Durante los 74 minutos del video oficial publicado a medio siglo del inicio de la última dictadura, se escuchan exclusivamente dos testimonios . Se trata de Miriam Fernández , nieta recuperada número 127 por Abuelas de Plaza de Mayo, y Arturo Larrabure , hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar que trabajaba en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Ambos cuentan en detalle sus historias y piden "que se cuente la historia completa".

La primera en aparecer en pantalla es Miriam Fernández. En diciembre de 2017 una muestra de ADN había confirmado su identidad como hija de Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, desaparecidos en mayo de 1977 cuando ella todavía no había nacido. Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada completamente vacío, se sumó al abordaje oficial del tema y pidió "contar la historia verdadera" para "sanar como ciudadanos".

Fernández en todo momento habla de sus padres biológicos y de "su familia de crianza" y refuta la idea de considerarlos apropiadores. " No te pueden obligar después de 40 años a decir que son tus apropiadores . Son mis padres. No es padre quien te trae al mundo, sino quien te cría", sostuvo al cuestionar cómo manejo su caso Abuelas de Plaza de Mayo.

"Si yo puedo mirar para adelante y conciliar una historia completa, ¿por qué no lo puede hacer la Argentina? Dejemos el pasado tranquilo y en paz ", planteó; "porque mi familia biológica no me va la va a devolver nadie ni tampoco el dolor que viví como familia de militares".

En ese sentido, sostuvo que sus padres de crianza le dieron "la mejor educación que pudieron" y que recibió el mismo trato que al resto de sus hijos. "Viví situaciones muy feas como familiar de militares, nos sentíamos discriminados , no podíamos decir que teníamos padres militares, me tuve que aguantar y callar muchas cosas", sostuvo.

"Soy una persona que quiere para sanar en este país y como ciudadanos, tenemos que contar la historia completa. Hubieron muchas cosas que no se contaron, que se taparon, fui testigo de muchas cosas de mentira, testigos que terminaron de declarar y preguntaron dónde paso a cobrar", acotó.

Si bien Miriam ya sabía desde comienzos de los 2000 que era apropiada, porque se lo había preguntado a sus padres, nunca tuvo intenciones de conocer su identidad biológica y denuncia que se vio forzada a hacerlo a través de la denuncia de un familiar.

"Me llegó la citación de la secretaría de Derechos Humanos. Me tuve que fugar el día de la citación . Elegí irme, estuve una semana en Chile", relata Fernández, que si bien nació en la ex ESMA, fue criada en Mendoza.

Más tarde se enteró que habían enviado a Gendarmería a buscarla a su casa y estuvieron custodiando durante una semana. "Había vecinos míos camuflados que eran gente de inteligencia, fotos de mi casa, muy invasivo", agregó y cuestionó: "¿Por qué tengo que huir como una delincuente si yo no hice nada?".

Eventualmente se presentó ante la Justicia, aunque seguía negada a que le hicieran la prueba genética. " Montan un circo alrededor que es muy doloroso y traumático, hay un juez en una oficina para obligarte a hacer un ADN. No te preparan para este impacto", apuntó.

" Le pedí al juez que se me respetara el mismo apellido, tuve que hacer una audiencia, justificarlo. En la fiscalía pegaron el grito en el cielo, que no podía llevar el apellido de un genocida. Pasaron cinco años para que pudiera quedarme tranquila de que no me iban a cambiar la identidad", indicó.

Sobre su relación con Abuelas de Plaza de Mayo , dijo que "al principio rechacé muchos los organismos porque estaba muy politizado, no quería saber nada" y expresó: "No me sentí respaldada por los organismos porque no estaban de acuerdo con el deseo mio".

"Las Abuelas hicieron un trabajo hermoso pero se ve empañado con el tema político. La lucha es genuina, pero no tienen tacto para manejar a las personas. Sé de muchos nietos que no quieren saber nada por este tema", señaló Miriam, aunque reconoció: "Valoro un montón la lucha de ellas y la reivindico".

El día que se realizó la conferencia de prensa de Abuelas para anunciar su restitución, Miriam pidió que no dieran su nombre ni su foto. "El día de la conferencia de prensa estaba con mi mamá (de crianza) en Tribunales, con el dolor de que quedara presa", recordó.

Su madre de crianza falleció en 2023, esperando la decisión de la Justicia. "Tengo que agradecer que mi madre esté muerta porque sino estaría presa", expresó y denunció que "los padres de crianza del nieto de (Estella) Carlotto no tuvieron juicio. Guido no comparte la política de su abuela, estuvieron mucho tiempo peleados de hecho, pero no pueden mostrar eso porque no es políticamente correcto".

Aunque el video oficial la presentó como "una de las víctimas que quisieron esconder", Fernández asegura que ella no se considera una víctima: "Siempre me considero una privilegiada porque tuve una familia con mucho amor y unos padres biológicos con muchos valores. Gracias a la genética y la crianza que tuve, hoy soy la persona que soy".

A continuación, la grabación oficial pasa al testimonio Arturo Larrabure, eel hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar que trabajaba en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), un grupo guerrillero de izquierda.

Se lo llevaron a Rosario y lo mantuvieron en cautiverio por más de un año. El grupo guerrillero informó su muerte el 19 de agosto de 1975. Dijeron que se suicidó. Su cuerpo pesaba cerca de 40 kilos, según la autopsia. Su familia intentó que el caso se tomara con un crimen de lesa humanidad. La Justicia lo rechazó y la causa se dio como prescripta.

Nuevamente en línea con el abordaje del Gobierno sobre la dictadura, el hombre, que actualmente trabaja como asesor en Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación, sostiene que "es el momento de convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación de los argentinos". "Tenemos un país maravilloso, tenemos que aprovecharlo", afirma.

Fuente: Clarín