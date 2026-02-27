Vuelve el calor intenso al AMBA: qué dice el pronóstico para el fin de semana

NACIONALES

Marzo llegará este fin de semana con una última vuelta de calor , con temperaturas que van a ir subiendo durante sábado y domingo para llegar hasta los 32°C, luego de varios días con mañanas que incluso estaban para salir abrigado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ascenso de las temperturas vendrá acompañado por cielo parcialmente nublado y condiciones mayormente estables en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En paralelo, rigen alertas amarillas por tormentas en distintas provincias del centro del país.

Este viernes comenzó con una temperatura mínima de 20°C y cielo parcialmente nublado. La máxima alcanzará los 28°C y no se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada. Los vientos soplan del noreste y no superarán los 22 kilómetros por hora, con probabilidad de lluvia en 0% durante todo el día.

El sábado continuará yéndose para arriba el termómetro. Se prevé una mínima de 22 °C y una máxima de 30 °C, con cielo mayormente nublado y prácticamente sin chances de lluvias -apenas entre 0 y 10% hacia la tarde-. Durante la mañana la temperatura rondará los 25°C, subiendo hacia la tarde y manteniéndose templada por la noche, en valores similares a los del inicio de la jornada. El viento persistirá del norte y noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El domingo será el día más caluroso del fin de semana. El SMN pronostica una mínima de 22°C y una máxima de 32 °C, con cielo algo nublado y mayor presencia de sol. La combinación de humedad moderada y vientos del norte favorecerá un ambiente cálido y típico de verano.

El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas máximas seguirán por encima de los 30°C en el inicio de la próxima semana, con predominio de nubosidad parcial y sin precipitaciones significativas previstas para la Ciudad de Buenos Aires.

Para el sábado están previstas algunas tormentas en el suroeste de PBA: norte de Bahía Blanca, oeste de Patagones, Villarino y Puán, zona baja de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó alertas amarillas por tormentas en cuatro provincias: La Pampa, Río Negro, San Luis y Mendoza.

Fuente: Clarín