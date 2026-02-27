“No voy nunca” o “voy nunca”: cuál es la forma correcta de decirlo según la RAE

NACIONALES

¿Se dice “no voy nunca” o “voy nunca” ? La consulta es muy común, especialmente cuando se comparan estructuras del español con otros idiomas donde las negaciones funcionan de manera distinta.

La Real Academia Española (RAE) es clara al respecto: la forma correcta es “no voy nunca” , con el adverbio no delante del verbo.

De acuerdo con la Nueva gramática de la lengua española, palabras como nunca, nadie, nada o ninguno son términos de polaridad negativa .

Esto significa que, cuando aparecen detrás del verbo, necesitan estar acompañadas por una negación explícita previa, generalmente el adverbio no.

En español, esta combinación no es un error ni una redundancia. Al contrario, es la forma correcta de construir la negación .

A diferencia de lo que ocurre en inglés, donde dos negaciones pueden anularse entre sí, en español la doble negación refuerza la idea negativa .

En la frase “no voy nunca”, el no actúa como inductor de la negación y habilita el uso de nunca, que intensifica el sentido: significa que en ningún momento se realiza la acción.

En cambio, “voy nunca” carece de validez gramatical y suena incorrecto para cualquier hablante nativo.

En todos los casos, el esquema es el mismo: no + verbo + término negativo.

Fuente: TN