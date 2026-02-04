VUELCO EN RUTA 2: Un camión con acoplado volcó sobre la banquina cuando era remolcado

ZONALES





En los primeros minutos de este miércoles 4 de febrero se produjo un accidente de tránsito en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 144, dentro de la jurisdicción del partido de Lezama.

Según se supo, un chasis circulaba por la autovía remolcando un camión con acoplado cuando, por causas que aún se tratan de establecer, este último perdió estabilidad y volcó sobre la banquina de la ruta.

Afortunadamente, los conductores de ambos vehículos no sufrieron lesiones de gravedad. No obstante, fueron asistidos en el lugar en una primera instancia y posteriormente trasladados a la UPA Trauma de Lezama, donde quedaron en observación preventiva.

Hasta el sitio del siniestro acudieron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lezama, en las unidades N° 5 y 10, a cargo del jefe del Cuerpo Activo, Carlos Firmapaz. También trabajaron ambulancias de los servicios de emergencias de Lezama y de la empresa AUBASA.

Asimismo, personal del Destacamento de Policía Vial Lezama desplegó un operativo de señalización y balizamiento para ordenar la circulación y prevenir nuevos accidentes en la zona.

Durante la mañana de este miércoles, los vehículos involucrados serán retirados mediante una grúa de gran porte perteneciente a la empresa AUBASA, por lo que se prevén demoras en el tránsito en ese sector de la autovía.