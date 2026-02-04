Un nene de 6 años con TEA murió ahogado en una pileta de una quinta en Pilar

NACIONALES

Un nene de 6 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) murió ahogado en la pileta de una casaquinta en el partido bonaerense de Pilar .

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en un predio ubicado en Uruguay al 1700, minutos antes de las 19. Se investiga si fue un descuido de los padres o si el lugar no contaba con medidas de seguridad.

Los testigos contaron a la policía que el chico estaba al cuidado de una nena , también menor. Su mamá, una mujer de 34 años, se dio cuenta de que la chica había vuelto sin su hermanito y comenzó a buscarlo desesperada.

Después de recorrer distintos sectores de la propiedad, la familia encontró lo peor: el nene estaba sumergido en el fondo de la pileta , que tenía una profundidad de aproximadamente 1,80 metros.

Cuando la familia se percató de la situación, rápidamente llamaron a los servicios de emergencia e intentaron asistirlo.

Una ambulancia del SAME llegó al lugar, pero los profesionales constataron que el menor ya no tenía signos vitales. A pesar de la rápida intervención, nada pudieron hacer para salvarlo.

Los testigos contaron a medios locales que, tras el hallazgo, la mamá del nene le gritaba a su otra hija “la culpa es tuya” y la insultaba por haber perdido de vista al nene. También aseguraron que los padres estaban alcoholizados . Todo es materia de investigación.

“Yo estuve ahí. El nene era autista y tenía una traqueotomía . Era un grupo grande de familiares que se la pasaron tomando desde que llegaron, qué clase de gente deja a un nene con patologías solo, a la buena de Dios. Ese pobre angelito no tiene la culpa”, expresó un testigo en redes.

Tras el hecho, personal policial se presentó en la quinta para preservar el lugar y realizar las actuaciones correspondientes.

La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Pilar 1° y la Fiscalía de Menores e Incapaces de Pilar, que tomó participación por la edad de la víctima.

Fuente: TN