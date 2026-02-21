Vuelco en la Autovía 56: una mujer fue hospitalizada tras un accidente entre Conesa y Madariaga

MADARIAGA

Un automóvil volcó este viernes por la noche en la Autovía 56 y una mujer debió ser asistida y trasladada a un centro de salud.





El siniestro ocurrió alrededor de las 20:45 a la altura del kilómetro 30, en el tramo que une General Conesa con General Madariaga.





Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron el vuelco del vehículo y procedieron a colocarlo nuevamente sobre sus cuatro ruedas para realizar el corte preventivo de energía y evitar riesgos mayores.





En el lugar también se hicieron presentes personal de AUBASA, bomberos de Madariaga y ambulancias del Operativo De Sol a Sol, además de personal del Hospital Municipal.





La mujer herida fue trasladada por una de las ambulancias afectadas al dispositivo especial de cobertura dispuesto en la región durante el fin de semana del Enduro del Verano, evento que implica cortes y un refuerzo sanitario en la zona.





Por el momento no trascendieron detalles sobre la mecánica del accidente.



