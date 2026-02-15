Volvió la lluvia a la Ciudad y el GBA, con alerta amarilla por tormentas: cómo sigue el tiempo este fin de semana largo de Carnaval

NACIONALES

Las lluvias volvieron a caer en la Ciudad y el Gran Buenos Aires en plena madrugada, poniéndole un tono gris al domingo del fin de semana largo de Carnaval . Las precipitaciones seguirán durante gran parte del día, con alerta amarilla por tormentas en el AMBA y, en total, en once provincias argentinas.

Después de una jornada agradable, con sol y temperaturas lejanas al agobio, el cielo se nubló en el cierre del sábado. Fue el presagio de que el agua volvería a CABA y el Conurbano. Las lluvias llegaron finalmente cerca de las 5 de madrugada en territorio porteño. Así se mantendrá durante todo el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que hay probabilidades de tormentas fuertes a la mañana, con una temperatura mínima de 22 grados. A la tarde seguirán las probabilidades de tormenta, aunque con menor intensidad y con 27 grados de máxima.

El tiempo se compondrá a la noche, un alivio para quienes tienen planes en el anticipo de Carnaval. Por esas horas el cielo pasará a estar parcialmente nublado.

En la Ciudad y el Gran Buenos Aires rige una alerta amarilla por tormentas, sobre todo para horas de la mañana.

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos , frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h", señaló el SMN.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, "pudiendo ser superados de manera puntual".

En la provincia de Buenos Aires el alerta abarca también al norte, parte del centro (Saladillo, Las Flores, General Alvear, Ranchos, Dolores) y una extensa franja de la costa atlántica, de General Lavalle a Miramar, incluyendo el Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell y Mar del Plata.

El alerta por tormentas afecta también a todo Entre Ríos, todo Santa Fe, Córdoba casi en su totalidad (solo queda exento el extremo sur), el sur y centro de Corrientes, una pequeña franja en el este de San Luis, el este de La Rioja, el sur de Catamarca, el sur de Santiago del Estero y el norte de Jujuy.

A las provincias ubicadas más al norte las tormentas llegarán entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, aún hay levísimas probabilidades de lluvias para la madrugada del lunes. Después la amenaza de agua quedará atrás. A la mañana habrá neblinas y el resto del día el cielo estará parcialmente nublado.

Las temperaturas serán agradables, con una mínima de 22 grados y una máxima de 30 por la tarde. El viento soplará del este, hasta 23-31 km/h a la noche.

El martes estará mayormente nublado, con las mismas temperaturas del día anterior: el termómetro irá de los 22 a los 30 grados.

Se pondrá más caluroso el miércoles, para el regreso al trabajo: 32 grados de máxima. El cielo se mantendrá mayormente nublado.

Hay posibilidad de lluvias para el jueves a la noche, con 23 de mínima y 28 de máxima. El agua impactaría en la temperatura del viernes, con una mínima de 19 grados, pero con el sol asomando en un cielo parcialmente nublado.

Fuente: Clarín