Crimen en el corso de Mercedes: mataron a balazos a un joven de 18 años durante los festejos de carnaval

NACIONALES





La segunda noche de carnaval en la ciudad de Mercedes terminó en tragedia. Lo que había comenzado como una celebración popular se transformó en una escena de terror cuando un joven de 18 años fue atacado a tiros en medio de la multitud. La víctima fue identificada como Brian Cabrera.





El ataque se produjo alrededor de la una de la madrugada del domingo, sobre la avenida 29 entre 24 y 22, mientras vecinos y visitantes disfrutaban del corso. Según reconstruyeron testigos, todo habría comenzado con una discusión que escaló en segundos. En ese contexto, uno de los involucrados sacó un arma y disparó varias veces.





Los balazos impactaron en el pecho y en la cabeza del joven, que cayó herido sobre el asfalto. La música se interrumpió de inmediato y la fiesta dio paso a corridas, gritos y familias buscando refugio detrás de los puestos y vallados.





Traslado y muerte





Brian fue llevado de urgencia al Hospital Blas Dubarry. Desde el centro de salud informaron que ingresó en estado crítico y que el equipo médico aplicó todos los protocolos de emergencia para intentar salvarlo. Sin embargo, horas después sufrió dos paros cardiorrespiratorios y falleció.





La noticia se esparció rápidamente y generó una profunda conmoción en la comunidad, que había acompañado masivamente el evento.





Detenidos y avance de la causa





A partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad, la Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo que permitió identificar a los presuntos responsables en poco tiempo.





Fuentes de la investigación señalaron que fueron aprehendidos María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19, a quien además se le habría secuestrado el arma utilizada en el ataque.





El expediente quedó en manos de la UFI N°2 de Mercedes, que trabaja para determinar con precisión cómo se desencadenó la pelea y cuál fue el móvil del homicidio.





Tensión en la madrugada





Mientras se confirmaba el peor desenlace, la angustia se trasladó a la puerta del hospital y al centro de la ciudad. Familiares, amigos y vecinos protagonizaron momentos de enorme nerviosismo, con reclamos de justicia y escenas de llanto.





Ante el riesgo de incidentes mayores, intervino el Grupo de Apoyo Departamental para reforzar la seguridad tanto dentro del nosocomio como en los alrededores.



