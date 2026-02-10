Violento robo en La Plata: dos delincuentes apuntaron con un arma a una mujer y la arrastraron con el auto

NACIONALES

Una mujer sufrió un violento robo este martes después del mediodía. El hecho ocurrió en La Plata , en 21 entre 50 y 51, a metros del Centro de Operaciones y Monitoreo .

El brutal episodio fue registrado por uno de los testigos. El video captó el momento después de que dos delincuentes ya habían sacado a una mujer de su auto.

Pero la víctima reaccionó aferrándose a la puerta del conductor y se sentó en el pavimento para evitar que el delincuente la cerrara. Al mismo tiempo, pedía ayuda a gritos a pesar de que el hombre le apuntaba con un arma.

Al ver la desesperación de la mujer y el peligro inminente al que se enfrentaba, un transeúnte decidió actuar y corrió hacia ella para alejarla del auto blanco modelo Smart. Cuando el hombre estaba asistiéndola, el ladrón aceleró y la mujer quedó en estado de shock en medio de la calle .

Por el momento, los dos sospechosos no han sido capturados, aunque fueron identificados por una cámara de vigilancia de un comercio ubicado a metros del lugar del hecho.

Fuente: TN