Si tenés valijas viejas, no las tires: cómo reutilizarlas para tus mascotas

Las valijas viejas suelen quedar olvidadas arriba de un placard, debajo de la cama o en un sótano, ocupando espacio y acumulando polvo. Sin embargo, antes de desecharlas, existe una forma práctica, original y sustentable de reutilizarlas: convertirlas en camas cómodas para perros o gatos .

Esta idea se volvió tendencia en decoración y bienestar animal, ya que permite reemplazar las camas tradicionales por una opción distinta, funcional y con personalidad, que además suma un toque decorativo a cualquier ambiente del hogar.

El proceso es más fácil de lo que parece. Solo se necesitan algunos materiales básicos y un poco de tiempo para lograr un resultado increíble.

Se le pueden sumar detalles como forrar el interior o stickers por fuera . Por otro lado, podés sacarle las rueditas o dejárselas para que sea una cama móvil.

Además de ser una opción sustentable e ingeniosa, las valijas tienen una estructura cerrada que da a las mascotas una sensación de protección y refugio .

La clave está en animarse a experimentar y buscar la función que mejor se adapte a cada espacio. Con un poco de imaginación, ese equipaje olvidado puede transformarse en un objeto útil dentro de casa.

Fuente: TN