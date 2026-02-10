Se tomó más de 3 litros de cerveza en el trabajo, lo despidieron y fue indemnizado con más de 45 mil euros

NACIONALES

Un trabajador en España fue despedido luego de tomarse más de tres litros de cerveza durante su jornada laboral . El caso terminó en la Justicia del país europeo, que falló a favor del empleado y ordenó una importante indemnización.

El episodio ocurrió en una compañía de instalaciones eléctricas. Tras varias sospechas por la conducta del hombre, desde la compañía decidieron contratar a un detective para que lo siga durante sus descansos y en el horario del almuerzo.

Luego de espiarlo durante varios días, el profesional le llevó un informe a la empresa en el que detallaba que el empleado tomaba cerveza en bares o incluso en estacionamientos . Una de las jornadas, había tomado más de tres litros de cerveza, junto a otras personas que lo acompañaron en el almuerzo.

Con esta información, tomaron la decisión de despedirlo . Para la empresa, se trató de una falta grave, especialmente porque el empleado debía manejar el vehículo de la compañía y el consumo podía poner en riesgo su salud y la de terceros.

Lejos de aceptar el despido, el trabajador llevó el caso a la Justicia y salió favorecido: El Tribunal Superior de Justicia de Murcia falló a su favor y consideró que la sanción de la empresa había sido excesiva , por lo que declaró el despido improcedente.

Aunque reconocieron que hubo una falta del trabajador sostuvieron que la sanción podría haber sido menor. Por esta razón, le dieron dos opciones posibles a la compañía: readmitirlo en su puesto de trabajo , o indemnizarlo con 47 mil euros .

Fuente: TN