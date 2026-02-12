Violento asalto a dos jubilados en Parque Chacabuco: los torturaron y les robaron hasta la comida del freezer

NACIONALES

Cuatro delincuentes asaltaron y torturaron a dos jubilados de 90 y 83 años en Parque Chacabuco . Se presume que uno de los asaltantes es menor de 14 años .

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, en una casa ubicada en Avenida José María Moreno y Estrada. El asalto quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra.

Según pudo saber TN , Ricardo y Hermosinda estaban durmiendo cuando fueron sorprendidos por cuatro hombres vestidos de negro y con guantes . Los atacantes los despertaron a golpes y los obligaron a entregar todas sus pertenencias.

Los delincuentes los golpearon en la cara y en distintas partes del cuerpo . Una vez que se pudieron hacer con todo el botín que tenían dentro de la casa, escaparon del lugar y los jubilados avisaron al 911.

Las víctimas fueron torturadas por casi tres horas y los asaltantes se llevaron una importante suma de dólares, ropa, un televisor y hasta comida que tenían guardada en el freezer. Además, fueron destrozados muebles y varias partes de la casa.

Uno de los agresores los amenazó con cortarles los dedos y les advirtió que volverían si avisaban a la Policía.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº52, a cargo de la fiscal Romina Monteleone , quien ordenó las primeras pericias.

Días atrás se registró un hecho similar en Saavedra cuando tres delincuentes entraron a robar a una casa y asesinaron a un jubilado . Su esposa logró sobrevivir, pero tuvo que ser asistida por los golpes que recibió.

Los agresores también sorprendieron a la pareja mientras dormía, los ataron y golpearon antes de escapar. La mujer entregó algunas alhajas y les aseguró que no tenían nada más de valor, pero los sospechosos no se conformaron. Ante la insistencia, el marido, de 74 años, intentó intervenir para defenderla, pero comenzaron a pegarle brutalmente .

Minutos después llegó la Policía junto al SAME, tras un llamado al 911. Cuando los médicos entraron a la vivienda, el hombre ya no tenía signos vitales.

Fuente: TN