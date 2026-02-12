Frotar medio pomelo en el vidrio del horno: por qué lo recomiendan y para qué sirve

NACIONALES

Las paredes internas del horno , especialmente el vidrio, suelen ser una de las zonas más difíciles de limpiar en la cocina. Con el uso frecuente, acumulan grasa quemada, restos de comida y vapores que se adhieren y forman una capa opaca y persistente, difícil de remover incluso con productos específicos.

En este marco, especialistas en limpieza ecológica y mantenimiento del hogar señalaron un truco casero efectivo, económico y cada vez más popular: frotar medio pomelo directamente sobre el vidrio del horno para facilitar la limpieza y eliminar la grasa adherida.

El pomelo es un cítrico con alto contenido de ácido cítrico y aceites esenciales presentes en su cáscara, compuestos que poseen propiedades desengrasantes y antibacterianas. Investigaciones publicadas en Journal of Environmental Health y Food Control indican que los ácidos naturales de los cítricos ayudan a disolver grasas y a reducir la presencia de bacterias en superficies expuestas al calor y restos orgánicos.

Además, el pomelo libera compuestos aromáticos naturales que contribuyen a neutralizar olores fuertes generados por la cocción, especialmente los provenientes de grasas y alimentos quemados.

Desde el punto de vista práctico, expertos en limpieza natural señalan que:

Así, se convierte en una alternativa natural y accesible para quienes buscan una limpieza más eficiente y sustentable en la cocina.

Fuente: TN