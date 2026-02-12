Colocar papel aluminio en la superficie de la cocina: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Mantener la cocina limpia puede ser todo un desafío diario. Sin embargo, el último tiempo un truco casero empezó a ganar terreno en las casas : colocar papel aluminio en zonas estratégicas para proteger las superficies y facilitar la limpieza.

Este elemento es resistente al calor y muy fácil de moldear. Al ponerlo sobre ciertas partes de la cocina, funciona como una barrera que evita que la grasa y la suciedad se adhieran directamente a la superficie original. Así, en vez de frotar y raspar todos los días, solo hay que retirar el aluminio sucio y reemplazarlo por uno nuevo.

Es importante no tapar salidas de gas, ventilaciones ni zonas que puedan afectar el funcionamiento normal de la cocina .

Aunque es un truco muy útil, hay que tener en cuenta algunas advertencias. Por ejemplo, no debe estar en contacto directo con la llama, ni debe ser usado en cocinas eléctricas .

Además, es clave revisar las indicaciones del fabricante antes de cubrir cualquier parte de la cocina.

Fuente: TN