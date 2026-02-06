VILLA GESELL: A semanas del Enduro del Verano, refuerzan la cartelería y advierten fuertes sanciones contra las picadas ilegales

ZONALES





A pocas semanas de una nueva edición del Enduro del Verano, uno de los eventos deportivos y turísticos más convocantes del país, la comuna avanzó con la colocación de cartelería preventiva en distintos puntos estratégicos de la ciudad para advertir sobre los severos castigos previstos para quienes realicen picadas o circulen en zonas prohibidas.





En el marco de los controles que se vienen reforzando durante la temporada, personal de la Secretaría de Seguridad, junto al área de Tránsito, comenzó a instalar nueva señalización tanto en los accesos a la ciudad como en los ingresos a la playa, con el objetivo de informar de manera clara dónde está prohibida la circulación, especialmente de motocicletas, cuatriciclos y otros vehículos, y así evitar situaciones de riesgo.





Los carteles indican de forma visible la normativa vigente, la prohibición de realizar picadas y las áreas donde no está permitido el ingreso o la circulación. La medida apunta a ordenar el tránsito, prevenir accidentes y proteger a peatones, vecinos y turistas, en un período en el que el movimiento vehicular se incrementa notablemente.





Desde el Municipio recordaron que el incumplimiento de estas normas puede derivar en multas elevadas, secuestro de vehículos y otras sanciones, y remarcaron que la señalización tiene un fuerte componente preventivo y de concientización, buscando una convivencia más segura en espacios urbanos y costeros.





El contexto: llega el Enduro del Verano





El refuerzo de los controles se da en la antesala del Enduro del Verano, la tradicional competencia internacional de motociclismo y cuatriciclos que cada año reúne a miles de pilotos y decenas de miles de espectadores en la región. La carrera, que se desarrolla sobre un circuito de arena en la playa, es considerada una de las más importantes del mundo en su especialidad y genera un fuerte impacto turístico y económico.





Durante los días previos al evento, es habitual el arribo anticipado de participantes y equipos, lo que incrementa la circulación de motos y vehículos especiales. Por ese motivo, las autoridades buscan diferenciar claramente lo que es la práctica deportiva habilitada dentro del evento oficial de las conductas peligrosas e ilegales, como las picadas en la vía pública o la circulación indebida por la playa.





Desde la Secretaría de Seguridad insistieron en que el Enduro del Verano es una fiesta del deporte motor, pero que su realización no habilita prácticas fuera de la ley, y llamaron a respetar la cartelería, las normas de tránsito y las indicaciones del personal de control.





“El objetivo es que el evento se desarrolle con normalidad y que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutarlo en un marco de seguridad y respeto”, señalaron desde el área, al tiempo que adelantaron que los operativos de control continuarán intensificándose a medida que se acerque la fecha de la competencia.