Comienza en Villa Gesell una exhibición inédita del sable corvo de San Martín en homenaje al Libertador

Este viernes 6 de febrero se inaugura en Villa Gesell una muestra histórica y cultural de gran importancia para la memoria argentina: la exhibición de una réplica exacta del sable corvo que perteneció al General José de San Martín, máximo prócer de la independencia de Argentina, Chile y Perú. La pieza podrá verse durante todo el fin de semana en la Plaza Primera Junta (Avenida 3 y Paseo 104), abierta al público de 18 a 22 horas.





La iniciativa, impulsada por el Municipio de Villa Gesell, forma parte de una serie de actividades culturales y conmemorativas, y surge en un momento en que el sable original ha sido objeto de una reciente decisión de traslado por parte del Gobierno Nacional, lo que generó debate en el ámbito histórico y patrimonial a nivel nacional.





¿Qué simboliza el sable corvo?





El sable corvo de San Martín es mucho más que un arma de combate: es un símbolo de la gesta libertadora sudamericana. San Martín lo adquirió en Londres en 1811, poco antes de embarcarse hacia el Río de la Plata para luchar por la independencia colonial, y lo acompañó en batallas clave, entre ellas la de San Lorenzo en 1813.





Se trata de un arma sencilla en apariencia pero rica en historia: tiene hoja de acero de Damasco, conocida por su calidad, resistencia y ligereza, y empuñadura de madera de ébano, y representa la firmeza del Libertador en su empeño por liberar a los pueblos de Sudamérica.





En su testamento, escrito en París en 1844, San Martín dejó explícita la voluntad de que ese sable sea entregado, una vez fallecido, al general Juan Manuel de Rosas como muestra de reconocimiento por su defensa del honor de la República Argentina. Así fue legado, y luego de diversas vicisitudes históricas —incluidas apropiaciones, robos y restituciones— terminó formando parte del patrimonio del Museo Histórico Nacional de Buenos Aires en 1897.





La réplica que se expone en Gesell





La pieza que se exhibe en Villa Gesell es una réplica exacta del sable corvo, elaborada por el reconocido maestro orfebre Juan Carlos Pallarols, una de las figuras más respetadas del trabajo en metales preciosos en Argentina. Esta réplica fue construida con sumo detalle para conservar fielmente las proporciones, forma y textura del arma original, siguiendo un proceso artesanal que recrea cada rasgo histórico de la pieza.





El carácter de la réplica hace que esta exhibición sea una oportunidad única para que el público se acerque a un símbolo tangible de la independencia y pueda tomarse fotografías junto a la pieza, en un evento abierto y pensado para toda la comunidad.





Un homenaje en contexto histórico





La exhibición se realiza en el marco de una disputa pública por el destino del sable corvo original, que recientemente fue retirado del Museo Histórico Nacional por decisión del Gobierno Nacional, desencadenando críticas de especialistas y encargados de patrimonio que consideran el arma como un emblema patrimonial de acceso público.





Independientemente de ese debate, la muestra en Villa Gesell se presenta como un homenaje popular y cultural al Libertador San Martín, destacando la importancia de su legado y la presencia de símbolos históricos en la vida cotidiana de los argentinos.





Detalles prácticos

📍 Lugar: Plaza Primera Junta – Avenida 3 y Paseo 104, Villa Gesell

📅 Fechas: Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero

🕕 Horario: 18:00 a 22:00 horas

📸 Acceso: Libre y gratuito, con posibilidad de tomar fotografías junto a la réplica.





La actividad busca no solo rendir homenaje al Padre de la Patria, sino también fomentar el interés por la historia nacional y el patrimonio cultural argentino, en un fin de semana en que vecinos y visitantes podrán acercarse a una pieza emblemática de la lucha por la libertad en América.