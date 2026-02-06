Video: turistas chinos confundieron una protesta gremial en Ushuaia con una fiesta y se pusieron a bailar

NACIONALES

Un insólito momento se vivió en el Puerto de Ushuaia en las últimas horas. Turistas chinos se bajaron de un crucero internacional, se cruzaron con una protesta gremial y se pusieron a bailar al ritmo de los bombos .

El episodio quedó registrado en el teléfono celular de un testigo que se encontraba en el lugar y rápidamente se viralizó en redes sociales. Los visitantes creyeron que se trataba de un recibimiento preparado para ellos .

El despliegue era en realidad una protesta encabezada por los sindicatos y trabajadores portuarios en rechazo a la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno Nacional , bajo la consigna “el puerto no se toca”.

Sin embargo, los turistas confundieron el reclamo con una celebración , por el ritmo de los bombos, las banderas y los cánticos de los manifestantes. Inmediatamente se sumaron a la actividad, y hasta se subieron al escenario montado por la CGT .

En el video viralizado en redes sociales por JCA Noticias , Tiempo Fueguino y otros medios locales, se observa a los turistas sonrientes, filmando con su celular, aplaudiendo y bailando al ritmo de los bombos , convencidos de que se trataba de un encuentro festivo.

Fuente: TN