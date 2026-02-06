Mezclar cáscaras de papa con bicarbonato: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Cuando pelamos las papas , lo primero que hacemos es tirar la cáscara a la basura, pero lo que no todos saben es que se puede aprovechar de distintas formas en el hogar, sobre todo si se mezcla con bicarbonato de sodio .
Esta combinación puede convertirse en un producto ideal para dejar tu casa impecable, sin gastar de más ni usar productos químicos agresivos. El secreto está en la pasta que forman al juntarse, que sirve para limpiar , desinfectar y darle brillo a algunas superficies.
Si bien es un método seguro, es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones, como probarlo primero en una pequeña zona para comprobar que no la dañe. Para aplicarlo, se recomienda usar guantes.
Fuente: TN
