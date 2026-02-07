Video: tiene 8 años, se tragó el imán de un juego de mesa y la reacción de su mamá se volvió viral

Un video grabado desde una guardia médica y subido a TikTok se volvió viral en las últimas horas y encendió una alarma entre padres y madres. La protagonista es la mamá de Benedicto, un nene que debió ser trasladado de urgencia al hospital luego de tragarse un imán de considerable tamaño mientras jugaba en su casa.

“Estoy en la guardia. Benedicto se tragó un imán. Y lo tiene en la panza”, dice la mujer al comienzo del video, todavía incrédula por lo ocurrido. Entre risas nerviosas, comentarios espontáneos y la sorpresa que atraviesa toda la grabación, la mamá relata que los médicos le indicaron una placa para confirmar dónde estaba alojado el objeto .

“ ¿Entienden lo grande que es este imán? Y él, sin problema, se lo tragó ”, insiste, mientras muestra el imán, parte de un juego infantil con piezas redondeadas que, según explica, no deberían juntarse ni llevarse a la boca.

El relato avanza con un tono entre el humor y la preocupación. La madre interpela al nene, le pregunta cómo hizo, vuelve a remarcar que no fue un accidente y se muestra sorprendida por la situación . “Yo sigo sin creerlo”, repite varias veces frente a la cámara, reflejando una reacción que muchos adultos reconocieron como propia en los comentarios.

Tras los estudios, llegó algo de alivio: el imán ya había pasado el estómago y se encontraba en el intestino . A partir de ese momento, el foco pasó a los cuidados y a la vigilancia. “No puede comer nada que le dé dolor de panza. Si le duele, hay que venir enseguida”, cuenta la mamá, que también explica que los médicos indicaron esperar a que el objeto sea eliminado de manera natural .

El video cierra con una especie de moraleja improvisada , repetida varias veces como si fuera un mantra: “¿Qué no vas a hacer nunca más?”. La respuesta, entre risas, resume todo: “¡No fue un caramelo, fue un imán!”

Más allá del tono descontracturado, el caso generó impacto en redes y volvió a poner en agenda un riesgo silencioso en los hogares: objetos pequeños, imanes y piezas de juegos que, en manos de chicos, pueden convertirse en una urgencia médica .

Fuente: TN