MADARIAGA

Mariano Barreiro se quedó con la 22º edición de las 5 Millas Nocturnas

Redacción CNM febrero 07, 2026

La 22º edición de las 5 Millas Nocturnas de Madariaga se corrió ayer por la noche con una excelente convocatoria de corredores, pero también de público que se acercó para alentar y disfrutar de un clásico del verano.


En esta oportunidad, quien logró llegar primero a la meta en la categoría varones fue Mariano Barreiro (Balcarce) con un tiempo oficial de 22.15.1 y un promedio de 2:58 minutos el kilómetro. Mientras que en la categoría mujeres la galardonada fue Constanza Garrido (Tres Arroyos), con un tiempo oficial de 28.39.6 y un promedio de 3:49 minutos el kilómetro.


En la categoría varones completaron el podio Ulises Sanguinetti (Tres Arroyos) con un tiempo de 22.31.5, y Salvador Lucero (Pinamar) representante de la ciudad de Pinamar con un tiempo de 22.48.7.


En lo que respecta a mujeres el segundo puesto se lo llevó Antonella Gatti, oriunda de La Plata, y el tercero la geselina, Viviana Ayala.


Una vez culminada la carrera quienes hicieron podio en las distintas categorías fueron premiados por las autoridades.


