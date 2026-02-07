Video impactante: un motociclista chocó con un auto en La Plata y salió despedido por el aire

Un violento accidente de tránsito ocurrió en La Plata , donde una moto fue embestida por un auto y su conductor salió despedido varios metros por el aire.

El choque se produjo frente a la Refinería de YPF, sobre la avenida Ingeniero Humet, en la localidad bonaerense de Ensenada , y quedó registrado por distintas cámaras de seguridad. Las imágenes se viralizaron en las últimas horas en redes sociales.

Según se observa en las filmaciones, la motocicleta circulaba por Camino Vergara cuando un Volkswagen Fox negro cruzó con el semáforo en rojo e impactó de lleno contra el rodado.

Como consecuencia del choque, el motociclista voló al menos tres metros y cayó violentamente sobre el asfalto.

Tras el impacto, la víctima fue asistida en el lugar por personal de emergencias y luego trasladada en ambulancia al Hospital Cestino de Ensenada. Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la gravedad de las lesiones ni sobre su evolución .

Las causas del accidente son materia de investigación. En tanto, el tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido durante varios minutos mientras trabajaban los servicios de emergencia y se realizaban las pericias correspondientes.

Fuente: TN