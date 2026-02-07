Cómo multiplicar las hojas de la lengua de suegra para tener la planta en varias macetas

La lengua de suegra es una de las plantas de interior favoritas que es resistente, necesita poco riego y encima, se multiplica sin esfuerzo. Para lograrlo, y tenerla en distintas macetas, hay un método súper fácil para reproducirla.

Además de ser súper decorativa, esta especie es perfecta para quienes no tienen mucho tiempo ni experiencia con plantas.

Las raíces empiezan a salir en 3 a 4 semanas . Los primeros brotes pueden aparecer entre 1 y 3 meses, según la temperatura y la luz del ambiente.

Fuente: TN