Los gremios universitarios se suman a la marcha de la CGT contra la reforma laboral y advierten por un paro

NACIONALES

Los gremios docentes universitarios se sumarán a la marcha de la CGT contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La movilización se realizará este miércoles 11 de febrero frente al Congreso . Además, no descartan ir a un paro en marzo en reclamo por la Ley de Financiamiento y la convocatoria a paritarias .

“ La situación de la docencia universitaria ya es insostenible . En ese marco, la CONADU resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización ”, señaló la Secretaria General de CONADU , Clara Chevalier.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) volvieron a reclamarle al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el “llamado urgente” a paritarias.

Por su parte, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) convocaron a un paro docente para el próximo miércoles 11 de febrero “en repudio al ajuste en educación y la devolución del FONID”. También se sumarán a la marcha de la central obrera.

Este viernes, la Federación Nacional de Docentes Universitarios definió en un plenario una serie de medidas de fuerza:

El Gobierno promulgó la ley financiamiento universitario (Ley 27.795) el 21 de octubre de 2025 , luego de que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei.

Pero su ejecución quedó suspendida hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como establece el artículo 5° de la Ley 24.629.

La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública . Entre sus principales medidas se destacan:

Fuente: TN