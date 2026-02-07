Horror en Chaco: un paciente mordió a una enfermera y le arrancó un dedo mientras lo atendía

Un episodio de terror tuvo lugar en la provincia del Chaco cuando un paciente atacó brutalmente y le sacó un dedo a una enfermera cuando intentaba asistirlo.

El hecho ocurrió en la madugada de este miércoles en el hospital Isaac Waisman, de la localidad de General Pinedo, cuando el hombre ingresó al centro de salud en un estado de alteración extrema , presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Según relataron desde el hospital, cuando el personal de salud intentaba atenderlo y colocarle oxígeno, el paciente se tornó violento. En medio del forcejeo, mordió con fuerza a una enfermera y le provocó la amputación traumática de parte de un dedo .

La trabajadora fue asistida de urgencia por sus compañeros y se le practicó una amputación traumática de la falange distal del dedo afectado.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre su evolución ni si fue posible recuperar el fragmento del dedo. Incluso desde el centro médico aseguraron: “ No sabemos si el agresor llegó a tragarse el fragmento del dedo ”.

Tras el ataque, el agresor fue reducido por personal policial , detenido y posteriormente trasladado a un centro de salud mental , donde quedó internado bajo custodia. La Justicia intervino y la causa fue caratulada como lesiones gravísimas .

En paralelo, el caso sigue siendo investigado, mientras se aguardan posibles medidas y definiciones sobre la situación procesal del atacante .

Fuente: TN