Video: el impactante rescate de más de 20 perros en un criadero clandestino en La Plata

NACIONALES

Un criadero clandestino de perros fue desbaratado en la localidad de San Carlos, La Plata , y el operativo dejó imágenes impactantes: más de 20 perros vivían estaba en situación de abandono total , sin higiene ni alimentación adecuada.

El procedimiento fue realizado en una casa de calle 47 entre 140 y 141, donde los animales sobrevivían en un entorno considerado infeccioso.

El allanamiento surgió de una investigación por maltrato animal. Meses atrás, murió la mujer que cuidaba a los animales. Desde entonces, su esposo quedó a cargo.

Al momento del procedimiento, más de 20 perros fueron encontrados en condiciones de abandono extremo, informó el sitio 0221 . El lugar funcionaba sin ningún tipo de habilitación y los perros, entre ellos dos caniches toy, estaban en un estado crítico.

La intervención estuvo a cargo de la UFI N.° 17 de La Plata, bajo la conducción de la fiscal Eugenia Di Lorenzo , y contó con la participación del rescatista Ezequiel Kelo.

Luego del operativo, los perros fueron retirados del lugar y trasladados para recibir atención veterinaria y cuidados urgentes.

Luego del rescate, Kelo asumió la recuperación y posterior reubicación responsable de los animales. La causa quedó en manos de la Fiscalía N.°17, que ahora deberá determinar las responsabilidades penales en la causa por maltrato y crueldad animal.

Fuente: TN