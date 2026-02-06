Verano de lujo: cómo son y cuánto cuestan las suites más caras en la Costa, Punta del Este y Florianópolis

El verano también se mide en metros cuadrados, vistas privilegiadas y servicios que pueden rozar lo extravagante. Mientras miles de turistas buscan promociones y descuentos para estirar el mango al máximo , hay otros que tienen la posibilidad de jugar en otra liga. Y sueñan sus sueños veraniegos en habitaciones o suites exclusivas, algunas pensadas para un público dispuesto a pagar cifras récord por privacidad, confort absoluto y una experiencia que va mucho más allá de dormir frente al mar.

En Mar del Plata, Pinamar, Florianópolis y Punta del Este existe un turismo gasolero y, por supuesto, también uno premium . Y las opciones son distintas según la idiosincrasia de cada destino. En el exterior, están impulsadas por el público internacional, aunque hay argentinos que pagan el lujo que ofrecen. En la Costa Atlántica, el perfil del cliente define también la oferta.

Aquí, una visita a las suites más caras de los principales lugares de playa del verano.

Obtener información sobre las habitaciones más costosas de Punta del Este puede resultar una tarea difícil. En el balneario más exclusivo de estas tierras, rige el principio de la confidencialidad . Por eso, los hoteles sueltan poca (o nula) prenda sobre esos cuartos que han alojado a ricos y famosos. Se sabe que las suites top de los hoteles más caros, que son varios, se hospedaron, por ejemplo, Messi y Colapinto, por nombrar solo dos argentinos.

Uno de esos hoteles top es The Grand Hotel , que en una búsqueda por internet arroja el valor más alto : "Desde USD 6.944" , se lee en la página en la que se puede reservar su Suite Presidencial .

"Habitación de lujo de 160 metros cuadrados en el piso más alto que ofrece una inigualable vista al mar de 180 grados , con dos dormitorios, living, kitchenette, escritorio y toilette. Desde allí se puede disfrutar de la playa Brava y la Isla de Lobos", sigue la descripción.

Entre los servicios que incluye, además del room service y el minibar, se cuenta un smart TV de 46 pulgadas, living separado, cama king, escritorio, jacuzzi, batas y pantuflas, cafetera expreso y café de cortesía, un bar con botellas de reconocidas etiquetas y hasta binoculares para disfrutar de las vistas de sus ventanales que pueden abrirse.

En Florianópolis, uno de los hoteles más caros es el Fuso , enclavado en Morro do Forte, un pueblo pesquero entre Praia do Forte y Jurerê Internacional. "Combinamos fluidamente la modernidad y la practicidad de nuestra arquitectura con la naturaleza, que se encarga de construir un paraíso a nuestro alrededor ", describen en su web, donde también resaltan que son vecinos de la Fortaleza de São José da Ponta Grossa, construida en el siglo XVIII y patrimonio histórico nacional.

No tiene habitaciones, sino bungalows . De las cuatro opciones que ofrece, el más caro es el Bungalow Fuso, con una superficie de 168m2 .

“El bungalow presume de unas extraordinarias vistas al mar y una conexión total con la naturaleza. El dormitorio y la sala de estar están completamente integrados. Se han sustituido las paredes por ventanales que se abren para conectar completamente con el jardín y la terraza, desde donde se puede disfrutar en exclusiva del paisaje y la piscina”, señalan.

Entre las comodidades que ofrece, se descuenta el televisor, el aire acondicionado y el minibar, pero también tiene una piscina .

Con "cien metros cuadrados de privacidad absoluta" y una vista panorámica desde lo más elevado de Playa Grande, la Suite Presidencial del Hotel Costa Galana es la más costosa de Mar del Plata. Por noche, su valor en temporada es de 1,3 millón de pesos .

"También la más lujosa", apuntan desde Alvarez Argüelles Hoteles, cadena hotelera que administra el primer 5 estrellas de la Costa Atlántica , que este verano cumplirá 31 años y atraviesa una etapa de renovación que ya alcanzó 60 habitaciones de tres de sus pisos. "Se trata de seguir sorprendiendo a quienes nos visitan, consolidando nuestra visión de innovación permanente, alineada con las nuevas formas de viajar, habitar y disfrutar la hotelería de alta gama", aseguran.

"Suite de lujo superior, con balcón terraza privado y reposeras que funciona como solárium frente al mar, amplios ventanales que enmarcan el Atlántico y un living vidriado ideal para comenzar el día con el océano como escenario principal", la describen.

En ella se alojaron Diego Maradona, Guillermo Vilas, Sofía Loren, Jacqueline Bisset, Alain Delon, Geraldine Chaplin, María Grazia Cucinotta, Kathleen Turner, David Hasselhoff, Chayanne, presidentes, CEOs de diversas compañías de Latinoamérica y hasta miembros de la realeza como Juan Carlos I y Sofía de Grecia.

Se ubica en lo más alto del edificio . "El interior combina elegancia y funcionalidad", indican. Cuenta con una master bedroom con vestidor, living comedor independiente, escritorio privado para asuntos de negocios y cocina propia completamente equipada. El cuarto de baño principal, revestido en mármol, cuenta con jacuzzi doble. La experiencia se completa con atención personalizada del equipo de Guest Services y amenities exclusivos.

¿Qué incluye el hospedaje? Desayuno buffet, acceso al Estado Puro SPA, gym y actividades dirigidas por personal trainers, actividades para los más chicos (con babyclub, miniclub & teensclub) y los servicios del exclusivo balneario Costa Galana Beach. Los huéspedes que pretendan bajar a la arena, pueden acceder a través de la Galería del Mar, un paso directo desde el hotel, o ser trasladados en vehículos híbridos que fueron incorporados este verano .

La habitación más cara de Pinamar no es tan costosa ni ostentosa como las anteriores y esto tiene que ver justamente con lo que busca el turista que visita esta ciudad: un plan de relax sin exposición ni excesos .

Queda en el hotel Garden Suites y tiene un valor de 350 mil pesos por noche. Se trata de una suite superior de unos 70 metros cuadrados, con dos ambientes bien definidos.

“Tiene por un lado la habitación y por otro el living comedor, con un sofá muy cómodo, mesa y todo el equipamiento necesario”, explica el gerente del hotel, Fabricio Carbajo. El espacio cuenta con cama king, dos baños completos, smart TV de 42 pulgadas y cocina integrada con anafe, microondas, heladera con freezer, cafetera de cápsulas y vajilla. Además, dispone de balcón y parrilla eléctrica .

“En enero suele estar ocupada y se reserva con anticipación porque son estadías largas ; después, sobre el pucho, aparecen estadías de tres o cuatro días”, agrega.

El perfil de los huéspedes responde al público habitual del destino . “En general vienen parejas y familias, y también han venido actores, periodistas y futbolistas, gente que elige Pinamar para vacacionar”, señala Carbajo, aunque aclara que no se mencionan nombres porque se trata de clientes habituales que regresan todos los años.

La estadía incluye acceso al spa, room service convencional y descuentos en el balneario María del Mar, vinculado al hotel. “La suite busca una experiencia de relax, de privacidad y de sentirse tratados como reyes, pero sin servicios exclusivos para un solo huésped”, explica el gerente.

Además del perfil familiar que históricamente caracterizó a Pinamar, la estacionalidad también condiciona el tipo de desarrollo hotelero. Al ser un destino que no tiene movimiento sostenido fuera de temporada, la apuesta a suites ultra lujosas resulta menor. Carbajo resume la lógica del lugar: “Pinamar tiene un perfil distinto a otros destinos de alta gama, más natural, familiar y sobrio, y además es un destino que no se mueve fuera de temporada”.

