Otra denuncia de abuso sexual contra un empleado del Senado sacude a la Legislatura bonaerense

En medio del escándalo por la causa que investiga a los empleados del Senado bonaerense acusados de liderar una secta, una empleada administrativa de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires denunció por abuso sexual al jefe de mantenimiento y subsecretario gremial de UPCN.

La mujer relató a TN el calvario que vivió en su lugar de trabajo y reclamó medidas urgentes para protegerse , ya que el acusado sigue yendo a la Legislatura “como si nada”. Junto a su abogado, pidió ser reconocida como particular damnificada en la causa y que se realicen pericias psicológicas. “La estoy pasando mal”, sostuvo.

La denuncia, presentada por los abogados Andrés García Vautrin y Jorge Condomí , detalla que los hechos ocurrieron en enero de 2022, aunque la víctima arrastraba años de hostigamiento y acoso laboral desde que ingresó al Senado en 2007. “En 2015 me mudé de edificio porque el acoso y el mobbing laboral estaban a la orden del día”, contó.

Según la denuncia, el episodio más grave ocurrió cuando Marcos Facio ingresó a la oficina, hizo comentarios sexuales y luego, de manera violenta, la agredió: “ Apareció al lado mío totalmente desnudo , me agarró del pelo y me empezó a decir que le haga sexo oral, mientras agarraba mi cabeza”.

“Me levanté como pude, lo empujé y le dije que no, que se alejara . Me persiguió con su miembro al descubierto por toda la mesa hasta que logré frenarlo con una perforadora de oficina”, agregó.

La víctima aseguró que el clima de impunidad era total. “Al poco tiempo entró otro empleado y me preguntó si me había pasado algo, porque vio mi cara, pero el acusado lo frenó y dijo ‘estas locas de mierda que después te acusan por acoso sexual, hoy en día no se le puede decir un piropo a nadie’ ”, expresó.

La mujer también mencionó que otras compañeras habrían sufrido situaciones similares y fueron amenazadas para que no denunciaran. “A las chicas de limpieza les decía que iba a matar a tus hijos si seguían denunciando . El hostigamiento era tan grande que una tenía que elegir entre denunciar o perder el trabajo”, afirmó.

La denunciante contó que la causa “avanza a paso lento”. “Hace un año y medio hice la denuncia. Primero recayó en la UFI N° 8, pero como no avanzaba nada, pedí que la pasen y ahora tramita en la UFI N° 16 ″, explicó.

“ Estoy realmente mal psíquicamente. La estoy pasando mal, con días complicados, procesando el duelo porque quedé viuda hace un año y medio y tengo temas personales para solucionar, pero es demasiado para mí. A veces no sé cómo seguir. Quiero seguir peleando y luchando para que se haga justicia y no quede en la nada ”.

Sus abogados, del estudio García Veutrin Condomí Alcorta & Asociados, pidieron una pericia psicológica para ambos, que fue convalidada y se concretará a fines de este mes. “A Facio le toca el 19 de febrero y a mí el 20″ , adelantó la denunciante.

Además, la mujer solicitó medidas cautelares urgentes para que el acusado no pueda acercarse a ella, ya que vive cerca del lugar de trabajo y teme volver a encontrárselo de nuevo. Tenía impuesta una restricción perimetral, que venció a los 60 días. “Tengo miedo de que un día aparezca y tenga que afrontar otra situación como la que ya viví”, expresó.

Consultado por TN , el fiscal a cargo de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta , evitó hacer declaraciones sobre el expediente. Facio fue notificado de la formación del expediente que investiga un presunto abuso sexual , pero hasta el momento no está detenido.

La denunciante pidió ser tenida como particular damnificada y que se tomen en cuenta los hechos relatados, así como las medidas de protección solicitadas. “ Es muy difícil para una mujer luchar contra estos órganos de poder masculinos. Pero quiero que se haga justicia”, concluyó.

El abogado defensor del acusado, Adrián Rodriguez Antinao, aseguró a TN que hay “una serie de inconsistencias en el relato de la denunciante” que no se condice con los hechos. “Primero dio una fecha, después la cambió”, sostuvo. También contó que hicieron múltiples presentaciones y pruebas en la Justicia y que “faltan muchas” por entregar.

Por otro lado, cuestionó el tiempo que demoró en hacer la denuncia. “Se demoró dos años alegando que tenía dificultades emocionales. Lo cierto es que la chica es una actriz porno, no quiero decir que sus derechos no puedan ser vulnerados, pero es raro que una persona que está en un set de filmación con gente se sienta vulnerable. No sé condice con su historia de vida”.

